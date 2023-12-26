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Erzurum'da Jandarma Personelinin 93 Yıl Arayla Çekilen Fotoğrafları Duygulandırdı - Son Dakika
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Erzurum'da Jandarma Personelinin 93 Yıl Arayla Çekilen Fotoğrafları Duygulandırdı

Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi sosyal medya hesabında, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı personelinin 1930 yılında çekilen fotoğrafının benzeri şekilde günümüz jandarma personeli ile yine 11 personel ile çekilmiş fotoğraf karesi paylaşıldı. Paylaşım, binlerce beğeni ve yorum aldı.

Erzurum\'da Jandarma Personelinin 93 Yıl Arayla Çekilen Fotoğrafları Duygulandırdı
26.12.2023 - 09:59,
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Jandarma Genel Komutanlığı'nın, Erzurum'a dair yaptığı bir paylaşım duygulandırdı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi sosyal medya hesabında yapılan bir paylaşım takipçilerini hem duygulandırdı hem de gurur verdi. 1930 yılında Erzurum'da 11 jandarma personelinin çekilen fotoğrafının benzeri şekilde günümüz jandarma personeli ile yine 11 personel ile çekilmiş fotoğraf karesi bir arada paylaşıldı. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı personelinin 93 yıl önceki duruşun aynısını sergilemesi dikkatlerden kaçmadı. "Ruh aynı ruh, İnanç aynı inanç" notu düşülen paylaşıma binlerce beğeni ve yorum geldi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzurum'da Jandarma Personelinin 93 Yıl Arayla Çekilen Fotoğrafları Duygulandırdı - Son Dakika
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