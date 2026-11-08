Jandarma Genel Komutanlığı, Ordu'nun gece manzarasını 530 metreden paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Jandarma Genel Komutanlığı, Ordu'nun gece manzarasını 530 metreden paylaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Jandarma Genel Komutanlığı, Ordu\'nun gece manzarasını 530 metreden paylaştı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Jandarma Genel Komutanlığı, 530 metre yükseklikteki Boztepe'den çekilen Ordu'nun gece manzarası fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Paylaşımda jandarma aracı ve iki personelin şehri izlediği görülürken 'huzur ve güvenin nöbetindeyiz' mesajı verildi.

Ordu'nun seyir terası olarak bilinen Boztepe'den şehrin gece manzarasını paylaşan Jandarma Genel Komutanlığı, 'huzur ve güvenin nöbetindeyiz' mesajı verdi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğrafta, Ordu'nun gece ışıklarıyla aydınlanan manzarası yer aldı. Şehrin seyir terası olarak adlandırılan ev 530 metre yükseklikteki Boztepe'den çekilen fotoğrafta bir jandarma aracı ile iki jandarma personelinin şehri izlediği görüldü.

Paylaşımda, "Ordu'nun gece manzarası, Jandarmanın güven veren varlığıyla buluşuyor. Şehrin ışıkları altında, huzur ve güvenin nöbetindeyiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
JandarmaBoztepeGüncelYaşamYerelOrduSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında Neslihan Mumcu için mali tedbir kararı Fon soruşturmasında Neslihan Mumcu için mali tedbir kararı
Arda Güler’den Valencia’ya şık gol Son 6 maçta inanılmaz performans Arda Güler'den Valencia'ya şık gol! Son 6 maçta inanılmaz performans
Bodrum’da işletme çalışanı 17 yaşındaki gence turist saldırısı: Kalbi durdu, yaşam savaşı veriyor Bodrum'da işletme çalışanı 17 yaşındaki gence turist saldırısı: Kalbi durdu, yaşam savaşı veriyor
İpek Yolu’nda feci kaza: Lastiği patlayan araç üst geçide saplandı, 2 kişi öldü İpek Yolu'nda feci kaza: Lastiği patlayan araç üst geçide saplandı, 2 kişi öldü
Taner Yıldız’dan fon iddialarına yanıt: Gerçek dışı, yalan ve iftira Taner Yıldız’dan fon iddialarına yanıt: Gerçek dışı, yalan ve iftira
Aşkına karşılık vermeyen genç kızı öldürüp cesedini köpeklere yedirdi Aşkına karşılık vermeyen genç kızı öldürüp cesedini köpeklere yedirdi
10:46
Suudi Arabistan’da füze alarmı Riyad’a fırlatılan 2 balistik füze imha edildi
Suudi Arabistan'da füze alarmı! Riyad'a fırlatılan 2 balistik füze imha edildi
10:31
Yeni Parti’de genel başkanlık ön seçimi başladı Özgür Özel oyunu kullandı
Yeni Parti'de genel başkanlık ön seçimi başladı! Özgür Özel oyunu kullandı
09:45
Nedensiz silahlı saldırı, uyuşturucu imalathanesini ortaya çıkardı O anlar kamerada
Nedensiz silahlı saldırı, uyuşturucu imalathanesini ortaya çıkardı! O anlar kamerada
09:36
Bakan Işıkhan duyurdu Tüm emeklileri kapsayan düzenleme geliyor
Bakan Işıkhan duyurdu! Tüm emeklileri kapsayan düzenleme geliyor
09:02
500 günlük istismar kabusunu bir oyun bitirdi
500 günlük istismar kabusunu bir oyun bitirdi
08:45
Şarkıcı Alihan slime yayını açtı Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı
Şarkıcı Alihan slime yayını açtı! Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 11:02:30. #.0.2#
SON DAKİKA: Jandarma Genel Komutanlığı, Ordu'nun gece manzarasını 530 metreden paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android