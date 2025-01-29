Jandarma HAYDİ ekipleri denetim yaptı

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Jandarma'ya bağlı HAYDİ ekipleri denetim yaptı

YOZGAT - Yozgat'ta jandarma ekipleri tarım firmasına bilgilendirmede bulundu.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı HAYDİ (Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma) ekipleri ve Kadışehri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarımsal işletmeye bilgilendirmede bulunarak denetim yaptı. Yapılan denetimde firma çalışanı olan 27 kişiye 'Çevre Kanunu' anlatılarak zirai ve budama atıklarının nasıl olması gerektiği hakkında bilgi verildi. Ayrıca 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında sahipli ve sahipsiz hayvanlara yönelik tedbirler hususunda da bilgilendirmeler yapıldı. İşletmeye ait atık yönetimi de denetlendi.