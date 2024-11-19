Jandarma Komutanları\'ndan Vali\'ye Ziyaret

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Korgeneral Münir Güzel ve Tuğgeneral Turgut Öğretmen, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti.
Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Münir Güzel ve İstihkam Daire Tuğgeneral Turgut Öğretmen, Vali Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti. Ziyarete, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Doç. Dr. Sayın Engin Avcı eşlik etti. - ERZURUM
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