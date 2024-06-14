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Jandarma'nın 185. yılı etkinliklerinde Sandık ve Ritim isimli köpeklerin şovu nefes kesti

TOKAT - Tokat'ta, Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programında renkli görüntüler yaşandı. İl jandarma komutanlığı envanterinde bulunan Sandık ve Ritim adlı köpeklerin sergilediği gösteriler izleyenlerin nefesini kesti.

Tokat İl jandarma komutanlığında gerçekleştirilen kutlama programına il protokolü ile jandarma personelinin aileleri yoğun ilgi gösterdi. Program, halk oyunları ekibinin halay gösterileri ile başladı ve izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Programda, il jandarma komutanlığı envanterinde yer alan erzak arama köpeği Sandık ve bomba arama köpeği Ritim'in gösterileri büyük beğeni topladı. Köpeklerin sergilediği performans, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Ayrıca, jandarma personelinin yaptığı gösteriler de büyük ilgi gördü. Programa katılan çocuklar, geçiş töreninde komando abilerini asker selamıyla selamlayarak programa renk kattı. Kutlama programı sonrası açılan stantlarda jandarmanın gelişimi ve sahip olduğu imkanlar sergilendi. Programda üstün başarı gösteren jandarma personeline hediyeler takdim edildi.

Tokat İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sabri Küyük, yaptığı konuşmada milletin huzur ve güvenliğini sağlama yönündeki hizmetleriyle jandarma teşkilatının her zaman ulusun takdirini kazandığını belirtti. Albay Küyük, "Jandarma personeli olarak bizler, milletimizin bize olan teveccühünün bilincinde olarak hareket ederek var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirme azim ve kararlılığındayız" dedi.

Tokat'ta düzenlenen Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıl dönümü kutlamaları, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.