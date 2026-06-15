Jandarma 187. yılını Yozgat’ta coşkuyla kutladı - Son Dakika
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Jandarma 187. yılını Yozgat’ta coşkuyla kutladı

Jandarma 187. yılını Yozgat’ta coşkuyla kutladı
15.06.2026 14:32
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Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü Yozgat İl Jandarma Komutanlığı'nda coşkuyla kutlandı.

Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü Yozgat İl Jandarma Komutanlığı'nda coşkuyla kutlandı.

Program, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ın askerleri selamlaması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Yozgat İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç açılış konuşmasını yaptı.

Yalınkılıç, "Mensubu olmaktan gurur duyduğum Jandarma Teşkilatı kuruluşunun 187. yıl dönümünü gururla kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içerisindeyiz. Başarılarla dolu 187 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzenini sağlanmasına yönelik hizmetleri ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler, milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek var olan bu güven ve sevgi bağını koruma, perçinleme ve daha da güçlendirme azim ve kararlılığındayız" dedi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ise "Kuruluşu Mete'nin ordusundan bu yana tarihte yer alan Göktürk'te ifadesini bulan, Osmanlı'da Jandarma, Zaptiye olan ve nihayetinde Cumhuriyetimizde kahraman Türk Jandarması, kanun ordusu sıfatını alan kahraman Türk Jandarmamızın ve Jandarma Teşkilatımızın 187. yıl dönümünü kutluyor, bugünlerimizde emeği olan başta Büyük Önder Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, bugünlerde Anadolu coğrafyasında emeği olan coğrafyamıza terini döken, bugünün Türkiye'sinde aklı olan, bugünün Türkiye'sinde duası olan bütün vatan erlerini selamlıyor, bir kez yeni ve yeniden Türk Jandarması'nın kuruluş yıl dönümünü huzurlarınızda kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Programda günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar yapıldı, marşlar söylendi. Resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Eğitimli köpeklerin gösterisi sunuldu. Geçit töreninin ardından program hatıra fotoğrafının çektirilmesi ile sona erdi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Jandarma 187. yılını Yozgat’ta coşkuyla kutladı - Son Dakika

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