Jandarma'nın Kuruluş Yıl Dönümü Coşkusu - Son Dakika
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Jandarma'nın Kuruluş Yıl Dönümü Coşkusu

Jandarma\'nın Kuruluş Yıl Dönümü Coşkusu
15.06.2026 18:55
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İskenderun'da jandarma etkinliğinde komandolar gösteri yaptı, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

TÜRK Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen etkinlikte, jandarma komandoları sergiledikleri gösterilerle izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Atatürk Anıt Alanı'nda gerçekleştirilen kutlama programına İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, Hatay İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlker Şimşek, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Açık, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Jandarma komando timleri tarafından gerçekleştirilen gösteriler büyük ilgi gördü. Komandoların disiplin, koordinasyon ve operasyonel kabiliyetlerini ortaya koyan silahlı gösterileri vatandaşlardan yoğun alkış aldı. Özellikle yakın savunma teknikleri ve özel operasyon senaryolarının canlandırıldığı bölümler, alanda bulunan vatandaşlar dikkat ile alkışlarıyla izledi. Jandarma ekiplerinin profesyonelliğini yansıtan gösteriler kutlamalara damga vurdu.

Etkinlik kapsamında Atatürk Anıt Alanı'nda kurulan tanıtım stantları da ziyaret edildi. Jandarma envanterinde bulunan araçlar, silahlar ve çeşitli ekipmanlar vatandaşları tanıtılırken, görevli personel tarafından da bilgiler verildi. Jandarma Teşkilatı'nın güvenlik hizmetlerinde kullandığı modern teçhizatları yakından görme fırsatı bulan vatandaşlar ve beraberindeki çocuklar stantlara yoğun ilgi gösterdi.

Jandarma Teşkilatı'nın köklü geçmişi ve güçlü yapısının vurgulandığı etkinlikte, vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafları çekti.

Kaynak: DHA

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