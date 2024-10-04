Jandarma, Öğrencilere Hayvan Sevgisi Aşılıyor

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Aydın'da jandarma ekipleri Yenipazar ilçesindeki minik öğrencileri ziyaret edip onlara hayvan sevgisini aşılayarak, çeşitli hediyeler verdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri tarafından Çavdar Mahallesi Çavdar İlkokulu öğrencilerine 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında hayvan sevgisi aşılamak ve miniklere farkındalık oluşturmak amacıyla 'hayvan figürlü balon ve taç' hediye edildi. Çevre Doğa ve Hayvanları koruma timi ve çocuklar tarafından hazırlanan kanatlı dostlara barınak ve sığınak olması için hayvan temalı kuş yuvaları minik öğrenciler ile birlikte ağaçlara asıldı. Ekipler ayrıca öğrencilerle beraber el boyamaları yapılarak miniklere doğa ve hayvan sevgisini anlattı. - AYDIN