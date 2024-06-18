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Jandarma sürücüleri şeker ve kolonya ile durdurdu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri bayram dolayısıyla yaptıkları denetimde sürücüleri şeker ve kolonya ile durdurdu.

Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen denetimler sürüyor. Ekipler radarla hız kontrolü yaparken aynı zamanda dron yardımıyla da sürücülerin kural ihlali yapıp yapmadıklarını kontrol etti. Ekipler durdurdukları araçlarda sürücü ve yolculara şeker ikramında bulunup önce bayramlarını kutladı, ardından evrak kontrollerini gerçekleştirdi. Jandarmanın kendilerini şeker ve kolonya ile durdurduklarını gören sürücülerin bir çoğu ise ilk defa böyle bir uygulama gördüklerini söyleyerek, jandarma ekiplerine nazik davranışlarından dolayı teşekkür ettiler.

Öte yandan, denetimlerin bayram tatili boyunca süreceği belirtildi.