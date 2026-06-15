Jandarma'nın 187. yılı Niğde'de kutlandı - Son Dakika
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Jandarma'nın 187. yılı Niğde'de kutlandı

Jandarma\'nın 187. yılı Niğde\'de kutlandı
15.06.2026 22:22  Güncelleme: 22:24
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Jandarma Genel Komutanlığı'nın 187. kuruluş yıl dönümü kapsamında Niğde Barosu Kongre ve Kültür Merkezi'nde kutlama programı düzenlendi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 187. kuruluş yıl dönümü kapsamında Niğde Barosu Kongre ve Kültür Merkezi'nde kutlama programı düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Niğde Valisi Nedim Akmeşe, jandarma teşkilatının ülkenin en ücra noktalarına kadar hizmet götürdüğünü belirterek, "Anadolu'nun en ücra köşesinde, köyünde, mezrasında hep jandarmanın izi, gayreti, emeği ve fedakarlığı var. Bir insan vücudu için kılcal damarlar neyi ifade ediyorsa, jandarma da devletimizin yapısı için onu ifade etmektedir. Jandarma aynı zamanda disiplini, sorumluluk bilincini ve fedakarlığı temsil etmektedir" ifadelerini kullandı.

Teşkilatın teknolojik gelişmelerle birlikte suç ve suçla mücadeledeki etkinliğinin artırdığına dikkati çeken Akmeşe; "Jandarmanın suçla mücadelede her geçen gün daha fazla nitelik ve derinlik kazandığını memnuniyetle görüyoruz. Bu gelişimin artarak devam edeceğine inanıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar da "Jandarma teşkilatımız ve emniyet teşkilatımız, diğer kurumlarla koordinasyon içerisinde milletimizin desteğiyle fedakarca görev yapmaktadır. Tüm faaliyetlerimizde kanun ve nizamları rehber alıyoruz. Teşkilatımız, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerine saygılı, halkın memnuniyetini esas alan bir anlayışla hizmet vermektedir" ifadelerini kullandı.

Jandarma Asayiş Vakfı Genel Müdürü Jandarma Tuğgeneral İbrahim Güven ise vakfın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Programa Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Erdinç Yüceer, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, Jandarma Asayiş Vakfı Genel Müdürü Tuğgeneral İbrahim Güven, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum müdürleri, jandarma personeli ve çok sayıda davetli katıldı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Jandarma'nın 187. yılı Niğde'de kutlandı - Son Dakika

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