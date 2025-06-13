Jandarma Teşkilatı\'nın 186. kuruluş yıl dönümü Edremit\'te kutlandı

Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıl dönümü, Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlama programı çerçevesinde Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Özdemir ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Ziyarette Jandarma Teşkilatı'nın, ülkenin güvenliği ve kamu düzeninin sağlanmasında üstlendiği sorumluluklar değerlendirildi. Kaymakam Odabaş, Jandarma Teşkilatı'nın halkın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yaptığını vurgulayarak, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ile vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin teminatı olan jandarma personelimizin gösterdiği özveri her türlü takdirin üzerindedir" ifadelerini kullandı.

Etkinlikler kapsamında ayrıca Edremit Şehitliği ziyaret edilerek aziz şehitler için dualar edildi. Jandarma personeli ve protokol üyeleri, şehit kabirlerine çiçek bıraktılar. - BALIKESİR