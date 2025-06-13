Jandarma Teşkilatının 186. Yıl Dönümü

Erzurum'da Jandarma Teşkilatının 186. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirildi
Bu kapsamda; Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 14 Haziran Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Erzurum İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Doç. Dr. Engin Avcı ve personelini kabul etti. - ERZURUM
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