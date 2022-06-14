Jandarma Teşkilatı'nın 183. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Ergene İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Baturay Özgür Dehri, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mevlüt Alan, Jandarma Astsubay Çavuş Bilgen Gizem Canayaz ve Jandarma Uzman Çavuş Osman Özcan Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı'yı makamında ziyaret ederek günün anısına çiçek takdim etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › Jandarma teşkilatının kuruluşunun 183. yıl dönümü - Son Dakika

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