Jandarma Yaban Kuşlarına Destek - Son Dakika
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Jandarma Yaban Kuşlarına Destek

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Aksaray'da jandarma, kış şartlarında yaban kuşları için yuva yapıp yem astı.

06.03.2025 10:29
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Jandarma yaban kuşlarına yuva yapıp yemle birlikte ağaçlara astı

AKSARAY - Aksaray'da kar yağışıyla beyaza bürünen ve soğuk havanın etkili olduğu Hasandağı çevresinde yaban kuşlarının yaşam şartlarını kolaylaştırmak ve beslenmelerini sağlamak isteyen jandarma, yuva yapıp içine koyduğu yemlerle ağaçlara astı.

Kış mevsiminin etkili olduğu Aksaray'ın Hasandağı çevresinde çeşitli yaban hayvanları yaşarken, kar yağışıyla beyaza bürünen ve hava sıcaklığının eksi 13'lere kadar düştüğü Hasandağı bölgesinde jandarma ekipleri yaban kuşları için çalışma yaptı. Geçtiğimiz aylarda yaban hayvanları için bölgeye yem ve mama bırakan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri şimdi de yaban kuşlarına yönelik özel bir çalışma yaptı. Yaban kuşlarının yaşam şartlarını kolaylaştırmak, beslenmelerini sağlamak amacıyla yüzlerce kuş yuvası yapan jandarma ekipleri, Hasandağı çevresinde ağaçlara yuvaları asarak yuva önü ve içlerine mama bıraktı. Tüm hayvanlara yönelik yaptığı çalışmalarla onların beslenme ve barınma ihtiyacını karşılamaya çalışan jandarma ekipleri, hemen her gün bölgede devriye atarak yem, mama ve diğer beslenme ihtiyaçlarını doğaya bırakarak hayvanlara yönelik desteğini sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Jandarma Yaban Kuşlarına Destek - Son Dakika

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