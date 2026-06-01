Jandarmada 29 Bin 353 Yeni Atama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Jandarmada 29 Bin 353 Yeni Atama

01.06.2026 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Çiftçi, Jandarma Genel Komutanlığı 2026 yılı atamalarını duyurdu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Jandarma Genel Komutanlığı 2026 yılı genel atamalar kapsamında; 1722 subay, 7 bin 933 astsubay, 1663 uzman jandarma ve 18 bin 35 uzman erbaş olmak üzere toplam 29 bin 353 personelimizin yeni görev yerlerine ataması gerçekleştirilmiştir" dedi.

Bakan Çiftçi, Jandarma Genel Komutanlığı atamaları hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Jandarma Genel Komutanlığı 2026 yılı genel atamaları Milletimizden aldığı güçle 187 yıldır vatanımızın her köşesinde görev yapan kahraman Jandarma Teşkilatımızın nöbet değişimi hayırlı olsun. Jandarma Genel Komutanlığı 2026 yılı genel atamalar kapsamında; 1722 subay, 7 bin 933 astsubay, 1663 uzman jandarma ve 18 bin 35 uzman erbaş olmak üzere toplam 29 bin 353 personelimizin yeni görev yerlerine ataması gerçekleştirilmiştir. Jandarma personelimizin; asayişten trafik güvenliğine, uyuşturucu ve terörle mücadeleden göçmen kaçakçıları ile mücadeleye kadar her alanda sergiledikleri üstün başarılarının devamını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Jandarma, 3. Sayfa, Politika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Jandarmada 29 Bin 353 Yeni Atama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler’den Yozgat’a geldi Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi
Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle
Baba ile 6 yaşındaki oğlunun acı sonu Baba ile 6 yaşındaki oğlunun acı sonu
İran, ABD ile anlaşma şartını açıkça ilan etti: Başka türlü onaylamayız İran, ABD ile anlaşma şartını açıkça ilan etti: Başka türlü onaylamayız
Hakan Safi büyük oynuyor Seçilirse Fenerbahçe’yi Barcelona’ya çevirecek Hakan Safi büyük oynuyor! Seçilirse Fenerbahçe'yi Barcelona'ya çevirecek
CHP’yi bekleyen büyük tehlike Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor CHP'yi bekleyen büyük tehlike! Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor

12:40
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
12:21
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak İşte kulislerden sızan oran
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerden sızan oran
12:07
CHP’de olağanüstü kurultay için süreç başladı Özgür Özel: İlk imzalar atıldı
CHP'de olağanüstü kurultay için süreç başladı! Özgür Özel: İlk imzalar atıldı
12:06
Netanyahu’nun saldırı talimatı sonrası Beyrut’ta yeniden zorunlu göç başladı
Netanyahu'nun saldırı talimatı sonrası Beyrut'ta yeniden zorunlu göç başladı
11:47
Silivri’den bombaladı: İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na ağır sözler
Silivri'den bombaladı: İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ağır sözler
11:10
Nereden nereye Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne saldı
Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne saldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 12:50:29. #7.13#
SON DAKİKA: Jandarmada 29 Bin 353 Yeni Atama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.