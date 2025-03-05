Jandarmadan Kadınlar Günü Ziyareti

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kadınlar Günü dolayısıyla Köşk Kaymakamı Tuğba Polat'ı makamında ziyaret etti.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği ve Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Köşk Kaymakamı Tuğba Polat'ı ziyaret etti. "Dünyada her şey kadının eseridir" mottosuyla Kaymakam Polat'ı makamında ziyaret eden jandarma ekipleri, Kaymakam Polat'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Günün anlam ve önemi hakkında edilen sohbetin ardından Polat'a çiçek ve rozet takdim edildi. - AYDIN