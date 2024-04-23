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Jandarmadan köy okulu çocuklarına yürek ısıtan 23 Nisan sürprizi

BAYBURT - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Bayburt İl Jandarma Komutanlığı, Mutlu İlkokulu öğrencilerine sürpriz yaparak, köy okulu öğrencilerini çeşitli gösterilerle sevindirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Çocuk Kısım Amirliği personelleri tarafından gerçekleştirilen etkinlikte yüz boyama, kukla, palyaço gösterisi gerçekleştirildi, Jandarma köpeği 'Özne' tarafından gösteri yapıldı. Doyasıya bir gün geçiren çocukların mutlulukları ise adeta gözlerinden okundu. Öğrencilere etkinlik sonrası bayrak, balon ve oyuncak kukla hediye edildi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Mutlu İlkokulu öğrencilerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlayarak etkinlik kapsamında emeği geçen İl Jandarma personellerine teşekkür etti.