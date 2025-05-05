Jandarmadan Piknik Alanında Güvenlik Uyarısı

Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı, vatandaşların yoğun olarak kullandığı Adnan Menderes Piknik Alanı'nda gerçekleştirdiği devriyede uyarılarda bulunarak bilgilendirici broşür dağıttı.

Gerçekleştirilen devriye sırasında, vatandaşlara özellikle dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana gelebilecek orman yangınları ile suda boğulma tehlikeleri konusunda uyarılarda bulunuldu. Jandarma ekipleri, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte artabilecek risklere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgularken, alınabilecek önlemler hakkında bilgi verdi. Devriye faaliyeti kapsamında ayrıca 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkında kısa bir bilgilendirme yapıldı ve KADES uygulamasının kullanımı hakkında vatandaşlar bilgilendirildi. - AYDIN