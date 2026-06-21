Sason'da Jandarma, Babalar Günü'nde Şehit Babalarını Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sason'da Jandarma, Babalar Günü'nde Şehit Babalarını Ziyaret Etti

Sason\'da Jandarma, Babalar Günü\'nde Şehit Babalarını Ziyaret Etti
21.06.2026 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Sason ilçesinde jandarma ekipleri, Babalar Günü dolayısıyla şehit babalarını ziyaret ederek anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Batman'ın Sason ilçesinde jandarma ekipleri, Babalar Günü dolayısıyla şehit babalarını ziyaret ederek anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Vatanın birlik ve beraberliği uğruna evlatlarını şehit veren kahraman babaları evlerinde ziyaret eden jandarma personeli, Babalar Gününü kutlayarak çeşitli hediyeler takdim etti. Duygusal anların yaşandığı ziyaretlerde, şehit aileleriyle yakından ilgilenen ekipler, devletin her zaman yanlarında olduğunu bir kez daha vurguladı. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren şehit babaları, kendilerini unutmayan jandarma personeline teşekkür ederek, bu anlamlı günde hatırlanmanın kendileri için büyük bir moral kaynağı olduğunu ifade etti. Jandarma ekipleri ise şehit ailelerinin milletin emaneti olduğunu belirterek, her fırsatta ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti. Babalar Günü kapsamında gerçekleştirilen ziyaretler, şehit aileleri tarafından takdirle karşılandı. - BATMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Babalar Günü, Jandarma, Batman, Sason, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sason'da Jandarma, Babalar Günü'nde Şehit Babalarını Ziyaret Etti - Son Dakika

Tıra arkadan çarpan otomobil kağıt gibi ezildi Sürücü hayatını kaybetti Tıra arkadan çarpan otomobil kağıt gibi ezildi! Sürücü hayatını kaybetti
Cenaze yolunda feci kaza 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Cenaze yolunda feci kaza! 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Hayallerimiz buraya kadarmış A Milli Takımımız Dünya Kupası’na veda etti Hayallerimiz buraya kadarmış! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti
Dünya Kupası’na veda ettik Binlerce taraftar Montella’yı istifaya çağırıyor Dünya Kupası'na veda ettik! Binlerce taraftar Montella'yı istifaya çağırıyor
Uğurcan Çakır, ikinci maçlar itibarıyla Dünya Kupası’nın en kötüsü oldu Uğurcan Çakır, ikinci maçlar itibarıyla Dünya Kupası'nın en kötüsü oldu
Mert Müldür gözyaşlarını tutamadı Maç sonu yürek burkan görüntü Mert Müldür gözyaşlarını tutamadı! Maç sonu yürek burkan görüntü

16:32
Müzakereler sürerken Trump’tan Hürmüz tehdidi: Kapatırlarsa İran’ı yok ederiz
Müzakereler sürerken Trump'tan Hürmüz tehdidi: Kapatırlarsa İran'ı yok ederiz
16:24
Bizim Çocuklar’a bir şok daha
Bizim Çocuklar'a bir şok daha
16:17
“Kapalılar imha edilsin“ diyen kadın hakkında soruşturma başlatıldı
"Kapalılar imha edilsin" diyen kadın hakkında soruşturma başlatıldı
15:59
sviçre’deki barış görüşmelerinde ilk açıklama ABD: Birkaç saat içinde büyük ilerleme kaydettik
sviçre'deki barış görüşmelerinde ilk açıklama! ABD: Birkaç saat içinde büyük ilerleme kaydettik
15:28
ABD-İran müzakereleri sürerken İsrail, Lübnan’ı vurdu
ABD-İran müzakereleri sürerken İsrail, Lübnan'ı vurdu
15:26
Fenerbahçe’yi duyan Bakan Yumaklı çocuğa bir daha sarıldı
Fenerbahçe'yi duyan Bakan Yumaklı çocuğa bir daha sarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2026 17:04:11. #7.12#
SON DAKİKA: Sason'da Jandarma, Babalar Günü'nde Şehit Babalarını Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.