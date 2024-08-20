Jandarmadan ticari taksilerde emniyet kemeri denetimi - Son Dakika
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Yerel

Jandarmadan ticari taksilerde emniyet kemeri denetimi

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından şehir içi yolcu taşımacılığı yapan ticari taksilere yönelik emniyet kemeri denetimi yapıldı. Denetimlerde taksi sürücülerine emniyet kemeri eğitimi de verildi.

20.08.2024 22:05
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Jandarmadan ticari taksilerde emniyet kemeri denetimi

GAZİANTEP - Gaziantep'te jandarma ekiplerince şehir içi yolcu taşımacılığı yapan ticari taksilere yönelik emniyet kemeri denetimi yapıldı. Denetim sırasında taksi sürücülerine emniyet kemeri eğitimi de verildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, trafik güvenliği strateji belgesi ve eylem planı çalışmaları kapsamında şehir içi yolcu taşımacılığı yapan ticari taksilere yönelik emniyet kemeri denetimi yaptı. Denetimlerde emniyet kemeri kullanımı, güvenli trafik ortamının oluşturulması ve trafik kazalarının azaltılması amacıyla ticari taksilere yol emniyet ve kontrol uygulaması yapıldı.

İcra edilen yol emniyet ve kontrol uygulamasında 30 taksi sürücüsüne emniyet kemeri ile ilgili eğitim verilerek sürücülerin ve yolcuların emniyet kemeri kullanımının önemi vurgulanmıştır.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Jandarmadan ticari taksilerde emniyet kemeri denetimi - Son Dakika

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