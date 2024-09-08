Japonya'da Pirinç Krizi: Stoklar Yetersiz, Market Rafları Boş - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Japonya'da Pirinç Krizi: Stoklar Yetersiz, Market Rafları Boş

Japonya\'da Pirinç Krizi: Stoklar Yetersiz, Market Rafları Boş

Japonya'da doğal afetler ve yabancı ziyaretçi akını sonrası tüketimin artması nedeniyle pirinç krizi yaşanıyor. Özel sektörün stokları yetersiz kalırken bazı marketler satış sınırlaması getirdi.

08.09.2024 10:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya'da doğal afetler nedeniyle ortaya çıkan stok eğilimi ve yabancı ziyaretçi akını sonrası tüketimin artması ülkede pirinç krizine neden oldu. Özel sektörün elindeki stokların yetersiz kalması nedeniyle market rafları boş kalırken bazı marketler de müşteri başına satış sınırlaması getirdi.

Pirincin temel gıda maddesi olarak tüketildiği Japonya'da gıda krizi baş gösterdi. Ülkeyi geçen ay vuran 7.1 büyüklüğündeki deprem ve Shanshan Tayfunu'nun ardından oluşan stok eğilimi, turist patlamasının getirdiği ek tüketim ve üretimin hava koşullarından olumsuz etkilenmesi sonucu ülkede pirinç bulmak zorlaştı. Birçok markette pirinç rafları boş kalırken, raflara "Arz eksikliği nedeniyle pirinç satışı yapılamamaktadır" uyarıları asıldı. Bazı marketler ise pirince müşteri başına satış sınırlaması getirdi.

"Müşteriye yok diyoruz"

Tokyo'nun en turistik bölgelerinden Ueno'daki bir Türk restoranında çalışan Yakup Baran, yaşanan pirinç kıtlığının gıda işletmelerini olumsuz etkilediğini söyledi. Pirinç bulmakta zorlandıklarını aktaran Baran, "Elinde stok olan yerler de 3-5 kilo veriyor. O da bize yetmiyor" dedi. Bu nedenle menülerindeki pilav içeren yemekleri hazırlamakta zorlandıklarını söyleyen Baran "Müşteriye 'yok' diyoruz" dedi. Pirincin Japonya'da en çok tüketilen gıda maddelerinden biri olduğuna dikkat çeken Yuka Ozawa ise, "Ben de pilav yemeyi çok seviyorum. Ancak bu aralar nereye gidersem gideyim pirinç bulmak zor. En kısa sürede sorunun çözülmesini umuyorum" ifadelerini kullandı.

"Japonlar için pirinçsiz hayat çok zor"

Pirincin Japonlar için çok önemli bir tarım ürünü olduğunu söyleyen Ryu Wakayama da, süpermarketler dahil hiçbir yerde pirinç bulamadığını ifade etti. Bu durumun insanların hayatını olumsuz etkilediğini vurgulayan Wakayama, "Japonlar için pirinçsiz hayat çok zor" şeklinde konuştu. Yusaku Maeda ise, pirinç arzında yaşanan sorunların deprem ve tayfun gibi doğal afetler sonrasında oluşan stok yapma eğiliminden kaynaklandığını belirtti.

Stoklarda rekor düşüş yaşanmıştı

Japonya'da özel sektörün elindeki pirinç stoku Haziran ayında 1,56 milyon tona düşerek 1999'da bu alanda veri toplanmaya başlanmasından bu yana en düşük seviyeye gerilemişti. Her yıl ortalama 100 bin ton azalan pirinç talebi ise Haziran 2024'e kadarki 1 yıllık sürede önceki yıla göre 110 bin ton artarak 7,02 milyon tona yükselmişti. Pirinç talebindeki artışın nedenleri arasında rekor sayıdaki yabancı ziyaretçinin tüketimi artırması ve iklim koşulları nedeniyle arzda yaşanan düşüş gösterilmişti. Yaşanan doğal afetlerin ise stok yapma eğilimini artırdığı yorumları yapılmıştı. - TOKYO

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Japonya, Ekonomi, Güncel, Yerel, tokyo, Son Dakika

Son Dakika Yerel Japonya'da Pirinç Krizi: Stoklar Yetersiz, Market Rafları Boş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:17 Diyarbakır’da Narin Güran soruşturması kapsamında 21 kişi gözaltına alındı Diyarbakır'da Narin Güran soruşturması kapsamında 21 kişi gözaltına alındı
15:42 İletişim Başkanı Altun duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Narin talimatı İletişim Başkanı Altun duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin talimatı
14:38 Didem Arslan’dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun Didem Arslan'dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun
13:25 Bakanların Narin mesajında dikkat çeken ortak nokta Üçü de aileye başsağlığı dilemedi Bakanların Narin mesajında dikkat çeken ortak nokta! Üçü de aileye başsağlığı dilemedi
12:00 Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış
15:19 Dirk Kuyt’ın takımı Fenerbahçe’nin genç yıldızını transfer etti Dirk Kuyt'ın takımı Fenerbahçe'nin genç yıldızını transfer etti
15:18 Gücünüz bir tek garibana mı yetiyor Zabıtanın mallarına el koyduğu seyyar satıcının feryadı yürek dağladı Gücünüz bir tek garibana mı yetiyor? Zabıtanın mallarına el koyduğu seyyar satıcının feryadı yürek dağladı
15:14 Şahan Gökbakar’ın lüks villası kaçak çıktı Yıkım kararı alındı Şahan Gökbakar'ın lüks villası kaçak çıktı! Yıkım kararı alındı
14:59 CHP tüzük kurultayında gerginlik Yavaş isyan etti, İmamoğlu ve Özel gönlünü almaya çalıştı CHP tüzük kurultayında gerginlik! Yavaş isyan etti, İmamoğlu ve Özel gönlünü almaya çalıştı
14:38 Taraftarlar merakla bekliyordu Galatasaray’da Hakim Ziyech için karar çıktı Taraftarlar merakla bekliyordu! Galatasaray'da Hakim Ziyech için karar çıktı
14:25 Kayınvalidesinin evinden video paylaştı İran’a gelin giden Türk kızını şaşırtan tuvalet kültürü Kayınvalidesinin evinden video paylaştı! İran'a gelin giden Türk kızını şaşırtan tuvalet kültürü
14:20 Emre Fel’in canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü ’’Patlıcanlı dondurma’’ diyen bile var Emre Fel'in canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü! ''Patlıcanlı dondurma'' diyen bile var
14:17 İsrailli bakana kum atan 27 yaşındaki kadın hapishaneye gönderildi İsrailli bakana kum atan 27 yaşındaki kadın hapishaneye gönderildi
14:14 Avustralya’nın popüler dizisi Home and Away’in dizinin oyuncusu evinde ölü bulundu Avustralya'nın popüler dizisi Home and Away'in dizinin oyuncusu evinde ölü bulundu
14:04 İlk kez görüntülendi İşte içinde kayıp Narin’e ait DNA örnekleri bulunan araç İlk kez görüntülendi! İşte içinde kayıp Narin'e ait DNA örnekleri bulunan araç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2024 17:19:54. #1.13#
SON DAKİKA: Japonya'da Pirinç Krizi: Stoklar Yetersiz, Market Rafları Boş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement