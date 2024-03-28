Japonya'da Yan Etkili Gıda Takviyeleri Kullanımı Sonucu Ölü Sayısı Artıyor

Japonya'da yan etkileri ortaya çıkan gıda takviyelerini kullandıktan sonra şüpheli şekilde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e, hastaneye kaldırılanların sayısı ise 106'ya yükseldi.
Japonya'da kırmızı pirinç mayası kullanılarak üretilen ve kötü huylu kolesterolü düşürdüğü iddia edilen gıda takviyelerini kullandıktan sonra şüpheli şekilde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Üretici firmadan yapılan açıklamada, söz konusu gıda takviyelerini kullandıktan sonra ölenlerin sayısının 4'e yükseldiği, yan etki şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi sayısının ise 106'ya ulaştığı ifade edildi. Japonya hükümeti tedbir amacıyla kırmızı pirinç mayası içeren yaklaşık 6 bin kalem ürün üzerinde acil incelemeler yapılacağını açıklarken, üretici firma da kırmızı pirinç mayası içeren gıda maddelerini ve baharatları da gönüllü olarak piyasadan toplatma kararı aldı.
Kishida: "Tüm gerekli tedbirleri alacağız"
Japonya Başbakanı Fumio Kishida konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yan etki iddialarının ardından bildirilen ölümlerin kesin nedenini belirleyeceklerini ve yeni ölümlerin yaşanmaması için tüm gerekli tedbirleri alacaklarını söyledi. Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi ise yapılan incelemelerde elde edilen sonuçları Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve diğer ülkelerle paylaşmaya devam edeceklerini vurguladı.
"Küflerden elde edilen bilinmeyen bir bileşen yan etkiye neden olmuş olabilir"
Japonya'da kırmızı pirinç mayası kullanılarak üretilen gıda takviyeleri son günlerde böbrek yetmezliği başta olmak üzere farklı yan etki iddiaları ile gündeme gelmişti. "Beni Koji Choleste Help" adlı takviyeyi kullanan 1 kişinin böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine Japonya Sağlık Bakanlığı alarma geçmişti. Söz konusu gıda takviyelerini üreten firma ise üretim sürecinde kullanılan küflerden elde edilen bilinmeyen bir bileşenin yan etkiye neden olma ihtimali üzerinde durulduğunu açıklamıştı. - TOKYO
Son Dakika › Yerel › Japonya'da Yan Etkili Gıda Takviyeleri Kullanımı Sonucu Ölü Sayısı Artıyor - Son Dakika
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