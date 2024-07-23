Japonya, İsrailli yerleşimcilere yaptırım uygulayacak - Son Dakika
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Yerel

Japonya, İsrailli yerleşimcilere yaptırım uygulayacak

Japonya hükümeti, Filistinlilere yönelik şiddet eylemleri nedeniyle Batı Şeria'daki 4 İsrailli yerleşimcinin mal varlıklarını dondurma kararı aldı. Japonya, İsrail'in yerleşim faaliyetlerini durdurmaya çağırmaya devam edeceğini vurguladı.

23.07.2024 15:16
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Japonya hükümeti Filistinlilere şiddet uyguladıkları gerekçesiyle Batı Şeria'daki 4 İsrailli yerleşimcinin mal varlıklarını dondurma kararı aldı.

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına dünyadan tepkiler gelmeye devam ederken, Japonya hükümeti ilk kez yerleşimcilere yönelik yaptırım uygulayacağını duyurdu. Japonya hükümeti Filistinlilere şiddet uyguladıkları gerekçesiyle Batı Şeria'daki 4 İsrailli yerleşimcinin mal varlıklarını dondurma kararı aldı. Bugün yapılan bakanlar kurulu toplantısında onaylanan kararın nedeni hakkında bilgi veren Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi, "Bazı aşırılık yanlılarının Filistinli topluluklara ve diğerlerine yönelik şiddet, tehdit ve mala zarar verme gibi eylemleri, Filistinlileri sık sık öldürdükleri veya yaraladıkları ya da evlerini terk etmeye zorladıkları için ciddi bir sorun haline gelmiştir" ifadelerini kullandı. Filistin meselesi konusunda G7 ülkeleri başta olmak üzere uluslararası toplumla birlikte hareket etmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Hayashi, "İsrail hükümetini yerleşim faaliyetlerini tamamen durdurmaya çağırmaya devam edeceğiz" dedi.

"Amacımız barışı sağlama çabalarına katkı"

Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise yaptırım kararının Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimcilerin şiddet eylemleri nedeniyle yaşanan sorunları çözmeyi hedefleyen uluslararası barışı sağlamaya yönelik çabalara katkıda bulunmak amacıyla alındığı belirtildi. Bu kapsamda Yinon Levy, Zvi Bar Yosef, Moshe Sharvit ve Neriya Ben Pazı isimli yerleşimcilerin varlıklarının dondurulacağı ve söz konusu şahıslara para transferi kısıtlaması uygulanacağı kaydedildi.

İngiltere, ABD ve Kanada da yaptırım uygulamıştı

İsrail'in Filistinlilere yönelik artarak devam eden saldırılarına son zamanlarda dünyanın dört bir yanından tepkiler yükselmiş, daha önce İngiltere, ABD ve Kanada da Batı Şeria'da artan şiddet olaylarına tepki olarak bazı İsrailli yerleşimcilere yaptırım uygulamıştı. - TOKYO

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Japonya, İsrailli yerleşimcilere yaptırım uygulayacak - Son Dakika

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