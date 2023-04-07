Japonya Öz Savunma Kuvvetleri helikopteri denize düştü

Japonya'da dün radardan kaybolan Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait askeri helikopterin içindeki 10 personel ile birlikte denize düştüğü tespit edildi. Kayıp personeli arama çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

Japonya'da dün taşıdığı 10 askeri personelle birlikte Japonya'nın Okinawa eyaletindeki Miyako Adası'nın kuzeyinde radardan kaybolan Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) helikopterinin denize düştüğü açıklandı. SDF'den yapılan açıklamada, UH-60JA Black Hawk helikopterine ait paçaların bölgedeki sularda bulunduğu kaydedildi. Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri ve SDF işbirliğiyle bölgede yürütülen keşif çalışmalarında helikoptere ait bir acil kurtarma botu açılmamış halde bulunurken, kayıp personeli arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Öte yandan, kazaya karışan helikopterin Kumamoto eyaletindeki bir askeri üsse bağlı olduğu açıklanırken, 10 askeri personelden birinin 8. Tümen Komutanı Korgeneral Yuichi Sakamoto olduğu öğrenildi. Japonya Savunma Bakanı Yasukazu Hamada arama çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kayıp 10 personeli bulmak için mümkün olan her türlü çabayı göstereceğiz" dedi. - TOKYO