Haber: Kadir ÇELİKCAN

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa'da çiftlik evinden çalınan 4 büyükbaş ve 24 küçükbaş hayvan, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Siverek'te bulundu. Hayvanlar sahibine teslim edilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde bir vatandaşa ait çiftlik evinden 28 hayvanın çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Hilvan İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince yürütülen saha araştırmaları ile güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucunda, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği değerlendirilen 4 şüpheli tespit edildi.

Ekipler tarafından 26 Kasım 2026 tarihinde 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda L.Ç., M.E. ve M.K. isimli 3 şüpheli yakalanırken, çalınan hayvanlar ise Siverek ilçesinde bulunan bir ahırda ele geçirildi. Hayvanlar, işlemlerin ardından sahibine tam ve eksiksiz olarak teslim edildi.

Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüphelilerin ise adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.