Jeju Air Kazasında Sorumlulara Suç Duyurusu

Güney Kore'de meydana gelen ve 179 kişinin hayatına mal olan Jeju Air uçak kazasında ölenlerin yakınları Toprak, Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Park Sang-woo ve Jeju Air CEO'su Kim Yi-bae dahil 15 yetkili hakkında suç duyurusunda bulundu.

Güney Kore'nin Muan Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen Jeju Air uçak kazasında ölenlerin yakınları ihmal şüphesiyle harekete geçti. Kazada hayatını kaybeden 179 kişiden 72'sinin aileleri, Toprak, Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Park Sang-woo ve Jeju Air CEO'su Kim Yi-bae'nin de aralarında bulunduğu 15 yetkili hakkında Jeonnam Eyaleti Emniyet Müdürlüğü'ne suç duyurusunda bulundu. Grubun Avukatı Jung Da-eun, söz konusu 15 yetkilinin kazada sorumluluğunun bulunduğunu ve bu nedenle Havacılık Güvenliği Yasası'nı ihlal ve mesleki ihmal ile suçlandıklarını söyledi.

"Sorumlu hiç kimse cezalandırılmadı"

Kazada hayatını kaybedenlerden birinin yakını olan Kim Da-hye ise felaketi "sadece bir havayolu kazası değil, tamamen önlenebilecek yapısal ve yönetimsel bir başarısızlık" olarak tanımladı. Kazanın üzerinden yaklaşık 4 ay geçtiğini hatırlatan Kim, "Derin bir öfke ve umutsuzluk içindeyiz. Gerçeğin üzeri örtüldü ve sorumlu olan hiç kimse cezalandırılmadı. Ancak, gerçeği ortaya çıkarana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

179 kişiye mezar olmuştu

Tayland'ın Bangkok şehrinden kalkan Jeju Air firmasına ait 7C2216 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçak 29 Aralık'ta Muan Uluslararası Havaalanı'na inişi sırasında duramayarak pist bitimindeki duvara çarpmıştı. Kazada 179 kişi hayatını kaybederken, yalnızca 2 kabin görevlisi yaralı olarak kurtulmuştu. Pilotun kulenin yaptığı kuş çarpması uyarısından sonra acil iniş izni istediği ve iniş takımları kapalı şekilde gövde üzerine iniş yaptığı ortaya çıkmıştı.

Motorlarda kuş çarpması izine rastlanmıştı

Güney Kore Havacılık ve Demiryolu Kazaları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan ön kaza inceleme raporunda ise, kuş çarpması ihtimaline dikkat çekilerek, "Her iki motor da incelenmiş ve tüyler ile kan lekeleri bulunmuştur" denilmişti. Ayrıca, uçağın motorlarında göçmen bir tür olan Baykal ördeği DNA'sına rastlandığı kaydedilmişti. Kazanın kesin nedenine dair araştırmaların sürdüğü vurgulanmıştı. Kazanın ardından havayolu güvenliğine yönelik standartları yeniden gözden geçiren Güney Kore, birçok ek güvenlik tedbiri almıştı. - SEUL