Jeotermal Sera OSB'si İçin Hız Kazanılıyor - Son Dakika
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Yerel

Jeotermal Sera OSB'si İçin Hız Kazanılıyor

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Tarım Bakan Yardımcısı, Afyonkarahisar'daki Organize Tarım Bölgesi projelerine hız verecek.

06.01.2025 17:38
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Jeotermal Kaynaklı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı;

"Bu yıl Organize Tarım Bölgelerine daha fazla hız vereceğiz ve bunların yatırım süreçlerini tamamlamaya çalışacağız"

AFYONKARAHİSAR - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, 61 adet Organize Tarım Bölgesinin 43 adedinin idari oluşum sürecini tamamladıklarını, 14 adet Organize Tarım Bölgesinin ise alt yapı sürecini bitirdiklerini belirterek "Bu yıl Organize Tarım Bölgelerine daha fazla hız vereceğiz ve bunların yatırım süreçlerini tamamlamaya çalışacağız" dedi.

Afyonkarahisar'ın doğal kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, tarımsal rekolte payının arttırılması, çevresel etkilerin yönetimi, kentte jeotermal seracılık yapmak isteyen yatırımcıların sıcak su kaynaklarının yanında daha kolay yatırım yapmalarını sağlamak ve yatırıma ait dağınıklığı engellemek amacıyla 3 etap ve toplamda 8 milyon metrekare olarak planlanan ve ilk etabı Çay ilçesi Kadıköy'de 2 bin 900 dekarlık alanda kurulacak olan Tarıma Dayalı Jeotermal Seracılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin kurulması için çalışmalar hızla sürüyor. Afyonkarahisar'a gelen Bakan Yardımcısı Bağcı, Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ile birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak Afyonkarahisar Çay Tarıma Dayalı Jeotermal Kaynaklı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili ayrıntılı bilgiler verdi. Afyonkarahisar'ın tarımsal ve hayvansal üretim potansiyeline dikkat çeken Bağcı, ""Bakanlığımızın en önemli projelerinden olan, yenilenebilir enerji kullanan, sürdürülebilir üretim ve istihdam alanında ülkemize ve ilimize ciddi katkıları bulunacak olan Organize Tarım Bölgeleri yatırım sürecini biz geçen yıldan itibaren hızlandırdık. 61 adet Organize Tarım Bölgesinin 43 adedinin idari oluşum sürecini tamamladık. Yani tüzel kişilik kazandırdık. 14 adet Organize Tarım Bölgesinin ise alt yapı sürecini bitirdik. Bu yıl Organize Tarım Bölgelerine daha fazla hız vereceğiz ve bunların yatırım süreçlerini tamamlamaya çalışacağız. Bu kapsamda geçen sene Afyonkarahisar ilimize 2 adet Organize Tarım Bölgesi kazandırmanın memnuniyetini sizlerle paylaşmak istiyorum. İlki Sayın Bakanımızın ve Sayın Valimizin destekleriyle toplam 2 bin 500 dekar alanda Bolvadin Besi Organize Tarım Bölgesi kuruldu. Bu OTB bittiğinde yaklaşık 57 adet işletme parseli ve 4 adet sanayi parseli burada yer alacaktır. Alt yapı süreci tamamlandıktan sonra 10 bin baş hayvan kapasiteli Besi OTB'de 400 kişiye istihdam sağlamış olacağız" dedi.

3 bin kişilik istihdam hedefleniyor

Çobanlar, Bolvadin ve Çay Jeotermal Sera Organize Tarım Bölgesi hakkında da bilgiler veren Bağcı, "Bakanlığımızın ve Valiliğimizin katkılarıyla idari oluşum sürecini tamamlamış olduk. Burada 2 adet adalarımız olacak. Bir sanayi adaları, iki sera adaları. Sera adalarında fide, meyve ve sebze üretimi gerçekleştirilecek. Sanayi adalarında ise paketleme ve depolama alanlarının yanı sıra eğitim ve araştırma alanları, biyokütle tesisi, GES ve atık yönetimi alanı yer alacaktır. Bu OTB aynı zamanda sıfır atık ilkesine dayalı olarak çalışacak. Jeotermal enerjiyi kullanacak ve kesim suretinin alt yapısı burada kurulacaktır. Yaklaşık 3 bin kişilik istihdam hedefliyoruz. Bu istihdamın ilk etapta yüzde 65'i kadınlardan oluşacak. Bu bizim için önemli bir gelişme. İlk etabı tamamladığımızda hem üretimin hem de istihdamın artmasına katkı sağlayacaktır. Bu iki OTB'nin şehre kazandırılması noktasında destekleri ve gayretleri için valimize ve bakanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Ahmet Bağcı, Ekonomi, Güncel, Enerji, Tarım, Çevre, Yerel, OSB, Son Dakika

Son Dakika Yerel Jeotermal Sera OSB'si İçin Hız Kazanılıyor - Son Dakika

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