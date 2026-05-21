JES Projesine Çadır Nöbeti

21.05.2026 15:18
Çalıdere Köyü'ndeki JES sondajına karşı başlatılan nöbet 19 gündür sürüyor, doğa savunucuları tepkili.

Haber: Kemal BATUR

(MUŞ) – Muş'un Varto ilçesine bağlı Çalıdere Köyü'nde yapılması planlanan Jeotermal Enerji Santrali (JES) sondaj çalışmalarına karşı başlatılan çadır nöbeti 19'uncu gününde devam ediyor. Bölge halkı ve destek için alana gelen yurttaşlar, projenin doğaya, tarım alanlarına, hayvancılığa ve yeraltı su kaynaklarına zarar vereceğini belirterek çalışmaların durdurulmasını istiyor. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen çevreciler de nöbete destek veriyor.

Muş'un Varto ilçesine bağlı Çalıdere Köyü kırsalında kurulması planlanan JES sondaj sahasında nöbet tutan yurttaşlar, bölgede 24 saat esasına göre çadırlarda bekleyişini sürdürüyor. Varto ve çevre köylerin yanı sıra batı illerinde yaşayan Vartolular ile çevre örgütleri de alana gelerek dayanışma gösteriyor.

Nöbete dikkat çekmek amacıyla alanda bir araya gelen çevreciler doğa yürüyüşü düzenledi. Yürüyüş öncesi açıklama yapan çevreci Goze Çiçek, JES projelerinin bölgenin doğasında geri dönülmez tahribatlara yol açabileceğini söyledi.

Çiçek, "Böylesine güzel bir doğada jeotermal projeye karşı çıkmak için buradayız. Doğamıza yönelik bir talan söz konusu. Türkiye'nin farklı illerinden gelen doğaseverler olarak hem dayanışmayı büyütmek hem de kamuoyunun dikkatini buraya çekmek için yürüyüş düzenliyoruz. Toprağımıza, suyumuza ve yaşam alanlarımıza sahip çıkıyoruz" dedi.

Bingöl Çevre Derneği Üyesi Cuma Karaaslan da doğanın korunmasının ortak sorumluluk olduğunu ifade ederek, "Doğamıza sahip çıkmazsak yaşam alanlarımızı kaybederiz. Vatanın her karışı hepimizindir. Bu nedenle nerede bir doğa talanı varsa karşısında durmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Açıklamaların ardından yurttaşlar, JES sondajının yapılmasının planlandığı alan çevresinde yürüyüş gerçekleştirdi. Katılımcılar yürüyüş boyunca "Doğama dokunma", "Suyuma, toprağıma sahip çıkıyorum" sloganları attı. Çadır nöbeti, geceleri etkili olan soğuk hava ve zaman zaman şiddetlenen yağışa rağmen devam ediyor. Bölge halkı, JES projesine ilişkin talepleri karşılanıncaya kadar nöbeti sürdüreceklerini dile getirdiler.

Kaynak: ANKA

Aziz Yıldırım'ın merakla beklenen Aykut Kocaman kararı belli oldu
CHP'de "mutlak butlan" krizi! Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında partiden ihraç istemi
Bakan Çiftçi'den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok
Resmen açıklandı! İşte Süper Lig'de uygulanacak yabancı kuralı
Mücteba Hamaney talimatı verdi: Zenginleştirilmiş uranyum İran dışına çıkarılmayacak
Dilek İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun videosuna çok konuşulacak yorum
