JFK Havalimanı'nda Yeni Lounge Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

JFK Havalimanı'nda Yeni Lounge Açıldı

JFK Havalimanı\'nda Yeni Lounge Açıldı
04.07.2025 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TAV İşletme Hizmetleri, JFK Terminal 4'te Capital One Lounge'un açılışını gerçekleştirdi.

TAV İşletme Hizmetleri, John F. Kennedy Havalimanı Terminal 4'te yer alan Capital One Lounge'un açılışını gerçekleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük bankalarından biri olan Capital One ile Washington'da başlayan işbirliğini New York'a taşımış oldu.

TAV Havalimanları'nın iştiraki TAV İşletme Hizmetleri, John F. Kennedy Havalimanı Terminal 4'ün işletmecisi JFKIAT ve Capital One işbirliğiyle hayata geçirilen Capital One Lounge'un işletmesini üstlendi. Yeni açılan bu lounge, şirketin Terminal 1'deki Primeclass Lounge ve Terminal 4'teki HelloSky Lounge'un ardından JFK Havalimanı'nda işlettiği üçüncü yolcu salonu oldu. TAV İşletme Hizmetleri, aynı zamanda Washington Dulles Havalimanı'ndaki Capital One Lounge'un da işletmesini yürütüyor. JFK Capital One Lounge'un açılış törenine, TAV Havalimanları Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi Franck Mereyde ile TAV Havalimanları Ticari İşler Grup Başkanı ve aynı zamanda TAV İşletme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanı Aude Ferrand'ın yanı sıra havalimanının üst düzey yöneticileri katıldı.

TAV Havalimanları Ticari İşler Grup Başkanı (CCO) ve TAV İşletme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanı (CEO) Aude Ferrand, "John F. Kennedy Havalimanı Capital One Lounge'un hayata geçirilmesinde Capital One ve JFKIAT ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu özel salon, yolcularımıza her adımda kesintisiz ve dünya standartlarında bir seyahat deneyimi sunma vizyonumuzu yansıtıyor. Yolcuların ihtiyaç ve beklentilerine göre tasarlanan lounge; modern, ferah atmosferi, kapsamlı imkanları ve özenli hizmet anlayışıyla tanımlanıyor. Capital One ile olan iş birliğimizi JFK'e taşıyor olmaktan özellikle mutluyuz. Şili'den Japonya'ya, Fransa'dan Orta Asya'ya 21 ülkedeki operasyonel tecrübemiz ve Primeclass ile Extime gibi markalarımız, üst düzey seyahat deneyimini uçtan uca şekillendirmemizi mümkün kılıyor" dedi.

JFKIAT İcra Kurulu Başkanı (CEO) Roel Huinink, "Modern yolcuların ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde tasarlanan Capital One Lounge'un açılışı, havayolu iş ortaklarımızın ayrıcalıklı hizmet arayan yolcuları için sunduğumuz hizmetleri iyileştirme ve Terminal 4'teki yolcu deneyimini geliştirme yönündeki kararlılığımızı yansıtıyor. Yerel kültürü yansıtan yiyecek-içecek seçeneklerinden New York'un ruhunu yansıtan özenli tasarıma kadar her ayrıntı; konfor, kolaylık ve aidiyet hissi sunmak amacıyla düşünülerek hayata geçirildi. Capital One ve TAV İşletme Hizmetleri ile birlikte böyle seçkin bir mekanı T4'e kazandırmaktan gurur duyuyoruz " dedi.

John F. Kennedy Havalimanı Terminal 4'ün üçüncü katında konumlanan Capital One Lounge, hem estetik hem de işlevselliği ön planda tutan bir anlayışla tasarlandı. Yolcular mimari detaylarla sanatsal dokunuşların buluştuğu bir ortamda ağırlanıyor. New York merkezli sanatçılar tarafından üretilen serigrafilerden heykellere, ahşap ve tuval üzeri çalışmalara kadar 40'tan fazla özgün eser salonda sergileniyor.

Yaklaşık 1250 metrekare alana sahip olan yolcu salonunda duş ve aile odaları yer alıyor. Yolcu salonu içinde New York'un ünlü kahve ve bagel markalarının yanı sıra kokteyl barı ve gurme peynir dükkanı Murray's bulunuyor. JFK Terminal 4 geçen yıl 27 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi. Terminal toplam ve 22 havayoluna hizmet veriyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Finans, Turizm, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel JFK Havalimanı'nda Yeni Lounge Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düşen uçağın pilotunun son fotoğrafı yürekleri yaktı Düşen uçağın pilotunun son fotoğrafı yürekleri yaktı
İrem Derici ve DJ Melih Kunukcu aşkı sona erdi İrem Derici ve DJ Melih Kunukcu aşkı sona erdi
Bebeğini poşetle çöpe atıp ölüme terk etti Bebeğini poşetle çöpe atıp ölüme terk etti
Şebnem Bozoklu yeni filminin kamera arkasını yayınladı: Erkekler yine üstsüz Şebnem Bozoklu yeni filminin kamera arkasını yayınladı: Erkekler yine üstsüz
Polisi görünce namaza dursa da işe yaramadı Polisi görünce namaza dursa da işe yaramadı
İflas sürecindeki kuruyemiş devi için mahkemeden yeni karar İflas sürecindeki kuruyemiş devi için mahkemeden yeni karar
Çocuğunu hastaneye götüren vatandaş, doktorlardan aldığı cevaba öfkelendi Çocuğunu hastaneye götüren vatandaş, doktorlardan aldığı cevaba öfkelendi
5 yaşındaki çocuk köyü yanmaktan kurtardı 5 yaşındaki çocuk köyü yanmaktan kurtardı
Uzaylı Zekiye’nin yıldızı Seden Kızıltunç seneler sonra görüntülendi Uzaylı Zekiye'nin yıldızı Seden Kızıltunç seneler sonra görüntülendi
Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık yarın ameliyata alınacak Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık yarın ameliyata alınacak
Trafikte dehşete düşüren görüntü İki araç arasına sıkıştırdığı şahsı böyle darbetti Trafikte dehşete düşüren görüntü! İki araç arasına sıkıştırdığı şahsı böyle darbetti

11:04
Sahte diploma iddianamesi hazır İşte İmamoğlu için istenen ceza
Sahte diploma iddianamesi hazır! İşte İmamoğlu için istenen ceza
10:53
26 ilde yapıldı, sonuç vahim Liderlerin canını sıkacak araştırma
26 ilde yapıldı, sonuç vahim! Liderlerin canını sıkacak araştırma
10:31
Onların da aylıkları güncellendi İşte İmam ve vaizlerin alacağı maaş
Onların da aylıkları güncellendi! İşte İmam ve vaizlerin alacağı maaş
10:19
Rusya, Taliban hükümetini resmen tanıyan ilk ülke oldu
Rusya, Taliban hükümetini resmen tanıyan ilk ülke oldu
10:14
Bakan Yumaklı: Çeşme’deki yangın kontrol altına alındı
Bakan Yumaklı: Çeşme'deki yangın kontrol altına alındı
16:38
Tarih de yer de kesinleşti PKK terör örgütü, silah bırakmaya başlıyor
Tarih de yer de kesinleşti! PKK terör örgütü, silah bırakmaya başlıyor
16:27
Ekiplerin yıktığı binadan sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti
Ekiplerin yıktığı binadan sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti
16:05
Galatasaray’a 3 milyar TL’lik müjde
Galatasaray'a 3 milyar TL'lik müjde
15:37
Futbol dünyasını yasa boğan trafik kazaları
Futbol dünyasını yasa boğan trafik kazaları
15:35
AK Parti Grup Başkanı Güler: En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liraya yükseltildi
AK Parti Grup Başkanı Güler: En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liraya yükseltildi
15:29
Kandilli Marmara’daki sarsıntılar sonrası uyardı: Deprem olunca yükseklere kaçın
Kandilli Marmara'daki sarsıntılar sonrası uyardı: Deprem olunca yükseklere kaçın
15:23
Zeynep Sönmez, Wimbledon’da tarihe geçti
Zeynep Sönmez, Wimbledon'da tarihe geçti
15:22
Aldatılan kadın, ilişkisini öğrendiği kocası tarafından fare zehiriyle öldürüldü
Aldatılan kadın, ilişkisini öğrendiği kocası tarafından fare zehiriyle öldürüldü
15:09
Doğurduğu bebek öğrencisine çok benzeyince kadının öğretmenin yasak ilişkisi ortaya çıktı
Doğurduğu bebek öğrencisine çok benzeyince kadının öğretmenin yasak ilişkisi ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2025 11:52:28. #7.11#
SON DAKİKA: JFK Havalimanı'nda Yeni Lounge Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.