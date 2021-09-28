JÖAK Store Eskişehir'de - Son Dakika

JÖAK Store Eskişehir'de
28.09.2021 16:01
Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) personellerinin kullandığı ürünlerin yer aldığı satış tırı (JÖAK Store) Eskişehir Valilik Meydan'ında ziyaretçilerini ağırlayacak.
Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) personellerinin kullandığı ürünlerin yer aldığı satış tırı (JÖAK Store) Eskişehir Valilik Meydan'ında ziyaretçilerini ağırlayacak.
Geçtiğimiz günlerde Teknofest Havacılık ve Teknoloji Fuarı'nda boy gösteren JÖAK Store personellerin kullandığı çeşitli lisanslı ürünleri JÖAK markasıyla vatandaşlara satışı yapılıyor. Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında mesafeli satış kurallarına uygun çalışmakta olan mobil satış aracı gerçekleştirilen alışverişlerden elde edilen gelirlerin belirli bir kısmı ayni ve nakdi olarak şehit ve gazi olan personellerin ailelerine aktarılıyor. Tamamen şehit ailelerine destek amaçlı yürütülen bu çalışma hafta sonuna kadar Valilik Meydanında hafta sonu ise Sazova Parkı'nda Eskişehirlilere hizmet verecek. - ESKİŞEHİR
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