K-SWARM'da İlk Uçuş Testi Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika
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K-SWARM'da İlk Uçuş Testi Başarıyla Gerçekleşti

K-SWARM\'da İlk Uçuş Testi Başarıyla Gerçekleşti
22.06.2026 17:37
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Baykar ve Leonardo, K-SWARM programında insanlı ve insansız uçaklarla ilk test uçuşunu yaptı.

Baykar ve Leonardo, K-SWARM programı çerçevesinde ilk insanlı ve insansız testini başarıyla gerçekleştirdi. KIZILELMA ve Leonardo'ya ait M-346 Fighter Attack uçağı, İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait T-346A takip uçağı başarılı bir uçuşa imza attı.

Türkiye'nin yüksek teknoloji ekosisteminin öncü kurumu Baykar ile İtalyan savunma ve havacılık şirketi Leonardo, geleceğin hava muharebe konseptlerinin temelini oluşturacak K-SWARM programın ilk aşamasını başarıyla tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı. İki şirket, insanlı ve insansız savaş uçaklarını müşterek görev yapmasına yönelik geliştirilen K-SWARM programının ilk test aşamasını başarıyla tamamladı. Mayıs ayında Çorlu'da gerçekleştirilen uçuş testlerine Leonardo'ya ait M-346 Fighter Attack uçağı, İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait T-346A takip uçağı ve Bayraktar KIZILELMA katıldı. Testlerde Bayraktar KIZILELMA ile Leonardo'nun M-346 platformu arasında gelişmiş iş birliği ve koordinasyon kabiliyetleri sahada doğrulandı.

K-SWARM, birden fazla insansız hava aracının sürü mantığıyla hareket ederek birbirleriyle bilgi paylaşmasını ve ortak görevler yürütmesini amaçlıyor. Bu sayede gelecekte bir savaş uçağı ya da bir komuta merkezi, aynı anda birçok insansız hava aracını yönlendirebilecek; keşif, gözetleme ve saldırı görevleri daha koordineli şekilde gerçekleştirilebilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Havacılık, Savunma, Dünya, Yerel, Test, Son Dakika

Son Dakika Yerel K-SWARM'da İlk Uçuş Testi Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika

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