Kabaca Mahallesi\'ndeki Menfez Sorunu Çözüme Kavuştu

Aydın'ın Sultanhisar ilçesine bağlı Kabaca Mahallesi'nde devlet karayoluna paralel konumdaki servis yolunda yaşanan menfez sorunu yapılan çalışma ile çözüme kavuşturuldu.

Sultanhisar Belediyesi ilçe genelinde vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak çalışmalara devam ediyor. Kabaca Mahallesi'nde devlet karayoluna paralel konumdaki servis yolunda yaşanan menfez sorununa Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya el attı. Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlçemiz Kabaca Mahallemizde devlet karayoluna paralel konumdaki servis yolunda yıllardır problem olan menfez köprü yapılarak çözüme kavuşturulmuştur" ifadelerini kullandı. - AYDIN