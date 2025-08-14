KADES Tanıtımı ve Farkındalık Etkinliği

Etimesgut Kaymakamlığı tarafından vatandaşlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtımı ve kadına yönelik şiddet ile karşılaşıldığında yapılacak işlemler ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Etimesgut Kaymakamlığı tarafından 'Aile Yılı' kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın iş birliği ile kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak ve toplumu bilinçlendirmek amacıyla İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ortak çalışmaları ile saha çalışması yapıldı. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu pazarlarda KADES uygulaması tanıtımı ve kadına yönelik şiddet ile karşılaşıldığında yapılacak işlemler ile ilgili vatandaşlarımıza bilgilendirme yapıldı" ifadelerine yer verildi. - ANKARA