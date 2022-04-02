Kadıköy Belediyesi'nden 12 bin yardım kolisi, her gün 5 bin 500 kişiye iftar - Son Dakika

Kadıköy Belediyesi, Ramazan ayının dayanışma ve yardımseverliğini hissettirecek. Belediye, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine 12 bin yardım kolisi dağıtacak. Ayrıca 3 farklı noktada her gün 5 bin 500 kişiye iftar yemeği verecek.

Kadıköy Belediyesi, Ramazan ayı için hazırlıklarını tamamladı. Türkiye'nin yaşadığı ekonomik krizi de göz önünde bulunduran Kadıköy Belediyesi bu yıl üç farklı noktada 5 bin 500 kişiye iftar yemeği verecek ve 12 bin kişiye yardım kolisi dağıtacak. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Her daim bereketi ve huzuru ile gelen, hayırlı bir Ramazan ayı diliyorum. Yoksulluk ülkemizde maalesef gittikçe derinleşiyor ve biz de Ramazan ayı boyunca ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları göz önüne alarak iftarını açmak isteyen Kadıköylü komşularımızla dayanışma içinde olacağız. Belediye olarak geçmişte ihtiyaç sahibi ailelerin talepleri doğrultusunda içinde temel gıda maddelerinin bulunduğu yardım kolileri dağıtımı yapıyorduk. Yardım kolilerinin sayısı geçmiş beş yıl boyunca 400'e yakındı ancak geçen yıl bu sayı 7 bine çıktı. Bu yıl ise 12 bin yardım kolisi dağıtacağız " dedi.

Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne, erzak başvurusu yapan ve destek alması uygun olan ailelere dağıtım ekipleri yardım kolilerini ulaştıracak. Erzaklar vatandaşların kimlik bilgileri kontrol edildikten sonra teslim edilecek.

30 gün sokak iftarı

Kadıköy'de Ramazan ayında geleneksel olarak düzenlenen sokak iftarları organizasyonları son iki yıldır pandemi nedeniyle yapılamıyordu. Bu sene pandemi önlemlerinin de gevşetilmiş olması sayesinde iftar programları yeniden düzenlenecek.

Kadıköy Belediyesi, üç ayrı noktada iftar yemeği verecek. Dumlupınar, Eğitim ve Hasanpaşa mahallerinde kurulan iftar sofralarında 30 gün boyunca her gün binlerce kişi faydalanacak. Ramazan ayı boyunca talep doğrultusunda iftar noktalarının sayısı artırılacak.

"Gezici Aşevi Tır"ı sabitlendi

Kadıköy Belediyesi, acil durumlarda yeme içme ihtiyacını karşılamak için hazırda bulundurduğu Gezici Aşevi tırını devreye soktu. Ramazan ayı boyunca Eğitim Mahallesi'nde mutfak olarak düzenlenen tır, olabilecek afetlerde Kadıköylülerin yemek ihtiyacını karşılamak üzere özel olarak dizayn edilmiş ve 2021 yılının ekim ayında hizmete girmişti. Tek seferde üç bin kişilik sıcak yemek yapma kapasitesine sahip 13 metre uzunluğundaki araçta, beş adet yemek pişirme kazanı, iki adet soğuk hava deposu, fırın, yemek dağıtma tezgahı ve mutfak el aletleri bulunuyor. - İSTANBUL