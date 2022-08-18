Kadıköy'de "Mahallemde Çocuk Tiyatrosu" Devam Ediyor

Kadıköy'de 12 Ağustos'ta başlayan "Mahallemde Çocuk Tiyatrosu"nda çocuklar açık havada tiyatro izlemenin keyfini doyasıya yaşıyor. Kadıköy'ün 4 mahallesinde kurulan gezici sahnelerle 23 Ağustos'a kadar sürecek program kapsamında ilçede tiyatroyla tanışmayan çocuk kalmayacak.

Kadıköy Belediyesi bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği programla Acıbadem, 19 Mayıs, Dumlupınar ve Bostancı mahallelerinde gezici kurulan sahnelerle tiyatroyu çocuklara götürüyor. Birbirinden eğlenceli ve öğretici oyunların sahne aldığı programla çocuklar hem gönüllerince eğleniyor, hem de daha önce hiç tiyatro izlememiş çocuklar tiyatroyla tanışıyor.

Mahallemde Çocuk Tiyatrosu, 12 Ağustos'ta Balon Kukla Tiyatrosu oyuncularının sahneye taşıdığı 'Korkusuz Salyangoz' adlı oyunla açılışını gerçekleştirdi.

Oyuna çocuğunu getiren aileler, etkinlikle ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Sibel Türkmen: "Kadıköy Belediyesi'nin çocuklara hediyesi Mahallemde Çocuk Tiyatrosu bizi çok mutlu etti. Mahallemize bu tiyatronun gelmesi bizim için çok avantajlı bir durum. Örneğin ben kreşten çocuğumu aldım ve birlikte yemek yedikten sonra buraya geldik. Çocuğumla birlikte burada vakit geçirmekten çok memnunum."

-Dinçer Erdemir: "Tiyatronun özelliklerini, tiyatronun çocuklar üzerindeki etkilerini ele aldığımızda böyle bir etkinliğin yapılması ve bu etkinlik vesilesiyle çocukların bir araya gelmesi, en güzeli de bu yaşta çocuklara tiyatro sevgisi kazandırması çok değerli."