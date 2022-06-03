"Kadim Oyunlar Çocuk Şenliği" düzenlendi - Son Dakika
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"Kadim Oyunlar Çocuk Şenliği" düzenlendi

03.06.2022 09:51
"Kadim Oyunlar Çocuk Şenliği" düzenlendi

Erzincan'da 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri için yılsonu kapanış etkinliği düzenlendi.

Erzincan'da 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri için yılsonu kapanış etkinliği düzenlendi.

Erzincan İl Müftülüğüne bağlı hizmet veren 4-6 yaş grubu Kur'an kursları öğrencileri için Atatürk Parkı'nda bir kapanış etkinliği programı düzenlendi.

Kur'an kursları öğrenci, öğretici ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerde; minik öğrenciler çuval yarışı, halat çekme, sek sek gibi unutulmaya yüz tutmuş yarışmalar yaparak mücadele ettiler. Boyama ve atölye çalışmaları gibi etkinliklerin de yer aldığı programda öğrenci ve veliler doyasıya eğlendiler.

İl Müftüsü Burhan Çakır, "Çocuklarımıza başta Kur'an-ı Kerim öğretmek olmak üzere kadim geleneğimizi, milli manevi değerlerimizi öğretme görevini yapan Kur'an kurslarımızı tebrik ediyorum" diyerek anne-babalara ve programda emeği geçenlere teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kadim Oyunlar Çocuk Şenliği düzenlendi
Kadim Oyunlar Çocuk Şenliği düzenlendi

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Kaynak: İHA

Erzincan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Kadim Oyunlar Çocuk Şenliği' düzenlendi - Son Dakika

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