Kadın Girişimci, Atıl Durumda Olan Köy Kahvesini Canlandırdı

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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yaşayan Figen İnece (27), uzun süredir atıl durumda olan köy kahvesini devralarak yeniden eski günlerine kavuşturdu. Köylülerin önyargılarını azmiyle yıkan genç kadın, 'en büyük destekçilerim' dediği ablası ve annesi ile birlikte işlettiği kahvehaneyi 3 yıldır ayakta tutuyor.

Aydın'ın Koçarlı ilçesine bağlı Sobuca Mahallesi'nde yaşayan 27 yaşındaki Figen İnece, atıl durumda olan köy kahvesini devralarak köylülerin hizmetine yeniden açtı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan İnece, hayalini kurduğu kendi işini başlatma arzusunu köy kahvesiyle gerçeğe dönüştürdü. Üç yıl önce başladığı bu yolculukta en büyük destekçilerinin annesi ve ablası olduğunu ifade eden İnece, ilk zamanlarda gelen tepkilere aldırmadan azmiyle köy halkının önyargılarını yıktı. Kadın eli değen köy kahvesini yeniden düzenleyen ve tadilatını yapan genç girişimci, köylülerin de takdirini kazandı.

Artık kadınların da gelebildiği bir ortam oluşturduklarını belirten İnece, ilk zamanlarda gelen tepkilere aldırmadan kendi ayaklarının üzerinde durmaya çalışarak bunu başardıklarını ifade etti.

"İlk başta çekindik"

Köy kahvesini yeniden ayağa kaldırdıklarını ifade eden Figen İnece, "Yıllardır, üniversite hayatım boyunca hep kendi işimi kurmaya çalıştım. Daha doğrusu hep hayalimdi yani ama bir fırsat olmadı. Daha sonra tatile diye geldiğim, doğduğum, büyüdüğüm köyümde köy kahvesi devredilecekti. Bize sordular. Daha öncesinde de bize sormuşlardı zaten. İlk bir cesaret edemedik ablamla. Köyde olmaz, 'kızlar işletemez' derler, laf eden olur diye çok çekindik açıkçası. İkinciye böyle bir şans gelince, 'Vardır Allah'ın bir bildiği' dedik ve adımımızı atalım dedik. İlk açtığımızda buraya girdik ve ablamla göz göze geldik ve başarırız dedik. Yani bu bahçe böyle değildi. Çok kötüydü. Bahçeyi dizayn ettik. Her yeri tertemiz yaptık. İçeri ve dışarıyı boyadık. Çitleri kurduk. O şekilde gayet tertemiz oldu. Kadınlar da geliyor artık. Çok şükür 3 yıl oldu. Hala daha devam ediyoruz, gayet memnunuz. Herkes de alıştı. Dışarıdan birçok kişi geliyor. Bir ay sonra ihalemiz var. İhaleyi bekliyoruz. Karşımıza biri çıkacak mı diye bekliyoruz. Ben tekrar alma taraftarıyım çünkü" dedi.

"Azmimizle önyargıları yıktık"

Bir kadın olarak kahveci olmanın gurur verici olduğunu söyleyen İnece, "Köyün insanı biraz yaşlı kesim olduğu için ilk başlarda dışarıdan gelen kadınlara önyargı ile yaklaşıyorlardı. Bunlar kahveye mi geliyor diye. Ama artık öyle bir durumumuz da yok. Azmimizle önyargıları yıktık. İnşallah bundan sonra da böyle devam edecek. Bütün zorlukları aştık yani. Bu zorlukları aşmamın tek sebebi, tek destekçim annem ve ablam. Onların haklarını hiçbir şekilde ödeyemem. Buraya kadar gelmemin en büyük nedeni annem ve ablam. Gencim diye 'senin ne işin var köyde' diyorlardı. Dedim ki 'ben burada doğdum büyüdüm. Gelişecekse burası gelişsin' dedim. Doğduğum topraklara hizmet etmekten hiç gocunmadım. Gocunmuyorum da. Gayet gurur duyuyorum. Bir kadın olarak kahveci olmak da gurur verici" şeklinde konuştu.

"Gönül rahatlığıyla oturup kalkıyoruz"

Köy kahvesine kadın eli değmesinin çok güzel olduğunu belirten Sobuca Mahallesi Muhtarı Ali İhsan Meydan ise, "Buraya bir bayan eli değmesi çok farklı. Daha önce buraların durumu sefildi. Buralar pislik içindeydi. Bu bayan kardeşlerimiz aldı, temizlediler. İşletmeyi düzene soktular. Bundan sonra daha da güzel olacağına inanıyoruz. Daha değişik şeyler yapacaklarını da anlatıyorlar. Daha güzel müşteriye hizmet sunulacağını. Bunları yapacaklarına ben inanıyorum. Örnek oldular. İnşallah sonuna kadar bu şekilde devam ederler. Biz de her konuda yardımcı olacağız. Burası bizim köyümüz. Burası güzel olursa biz de gönül rahatlığıyla oturup kalkarız. Memnun oluruz. Dışarıdan gelen misafirlerimize mahcup olmayız. Bizim istediğimiz bu" dedi. - AYDIN