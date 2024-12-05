Kadın Hakları Günü Mesajı - Son Dakika
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Kadın Hakları Günü Mesajı

Kadın Hakları Günü Mesajı

Semra Çakır, Kadın Hakları Günü'nde eşit haklar için çalışmaların süreceğini vurguladı.

05.12.2024 16:03
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Çaycuma Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Semra Çakır, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle yayımladığı mesajında kadınların eşit haklar ve fırsatlara sahip olduğu bir dünya için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımlayan Çaycuma Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Semra Çakır, 1934 yılında Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 90. yıldönümünü kutladı.

Başkan Çakır; "5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve 1934 yılında Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 90. yıl dönümünü kutluyor, kadınların eşit haklar ve fırsatlara sahip olduğu bir dünya için çalışmaya devam ediyor ve edeceğiz. Biz kadınlara özgürlüğümüzü sunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle anıyoruz" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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