Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP) - Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu üyesi kadın hekimler, 2015 yılında Samsun'da kadın çalışma arkadaşını korumaya çalışırken öldürülen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aynur Dağdemir'i andı. Gaziantep- Kilis Tabip Odası önünde yapılan açıklamada, kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik mekanizmaların etkin işletilmesi, İstanbul Sözleşmesi'ne yeniden dönülmesi ve 6284 sayılı Kanun'un etkin uygulanması talep edildi.

Samsun'da 2015 yılında bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Aynur Dağdemir, Gaziantep'te Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu üyesi kadın hekimler tarafından yapılan basın açıklamasıyla anıldı. Gaziantep-Kilis Tabip Odası önündeki basın açıklamasını, Gaziantep-Kilis Tabip Odası Yönetim Kurulu Genel Sekreteri ve Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Ebru Demirel okudu.

Demirel, Aynur Dağdemir'in 19 Kasım 2015'te görev yaptığı özel hastanede kadın çalışma arkadaşını korumaya çalışırken erkek şiddeti sonucu yaşamını yitirdiğini anımsatarak, aradan geçen yıllara rağmen kadın cinayetlerinin artarak sürdüğünü belirtti. Kadına yönelik şiddeti önleyecek mekanizmaların kurulmadığını ve faillerin cezasız bırakıldığını savunan Demirel, bu durumun kadınların yaşam hakkını tehdit etmeye devam ettiğini söyledi.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN HALK SAĞLIĞI SORUNU OLDUĞU VURGULANDI

Demirel, OECD verilerine göre Türkiye'de kadınların yaşamları boyunca birlikte oldukları erkeklerin şiddetine maruz bırakılma oranının yüzde 32 ile 38 arasında değiştiğini, bu oranla da ilk sırada yer aldığını belirterek, kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerine ilişkin resmi verilerin kamuoyuyla paylaşılmamasını eleştirdi.

Kadına yönelik şiddetin Dünya Sağlık Örgütü tarafından "küresel bir halk sağlığı krizi" olarak tanımlandığını aktaran Demirel, kadın hekimlerin polikliniklerde, acil servislerde ve doğumhanelerde şiddetin sağlık üzerindeki yıkıcı etkilerine her gün tanıklık ettiğini söyledi. Şiddetin yalnızca fiziksel yaralanmalarla sınırlı kalmadığını, ruhsal ve üreme sağlığını da uzun vadede olumsuz etkilediğini kaydetti.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ ÇAĞRISI

Kadına yönelik şiddetin toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden beslendiğini dile getiren Demirel, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının ve 6284 sayılı Kanun'un etkin uygulanmamasının kadınların korunmasını zayıflattığını kaydetti. Kadınların ekonomik, hukuki ve psikolojik olarak güçlendirilmesi gerektiğini belirten Demirel, şiddetin aile içi bir mesele değil, temel bir insan hakları ihlali olduğunu vurguladı.

Demirel, 20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü dolayısıyla da trans bireylerin maruz kaldığı ayrımcılık ve nefret suçlarına dikkati çekerek, yaşam hakkının herkes için güvence altına alınması gerektiğini söyledi.

Açıklamanın sonunda erkek şiddeti sonucu yaşamını yitiren Op. Dr. Aynur Dağdemir ile nefret cinayetlerinde hayatını kaybeden kadınlar ve LGBTİ+'lar anıldı. Kadın hekimlerin, İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülmesi ve kadına yönelik şiddete karşı etkin mücadele taleplerini sürdüreceği belirtildi.

Basın açıklamasında ayrıca, İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde görevinden uzaklaştırılan Uzm. Dr. Feray Kaya'nın görevine iade edilmesi çağrısı yapıldı.