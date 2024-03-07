Kadın İstihdamında En Büyük Sorun: Cinsiyete Yönelik Ücret Farklılığı

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8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen konferansta konuşan Kadın ve Aile Çalışmaları ve Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Pelin Yantur, özellikle kadın istihdamına yönelik yaptıkları çalışmalar sonucunda ortaya çıkan en büyük problemin cinsiyete yönelik ücret farklılığı olduğunun altını çizdi. Yantur, bu eşitsizliğin ise en fazla plaza çalışanları arasında olduğunu aktardı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadınların sosyal, ekonomik ve siyasi başarılarını kutlamanın yanı sıra, kadınların karşılaştığı zorluklara da ışık tutuyor. Bu yılın başlıca gündemlerinden bir tanesi de kadın istihdamında yaşanan problemler oldu. Her ne kadar son yıllarda önemli ilerlemeler kaydedilmiş olsa da, kadınlar hala iş dünyasında eşit fırsatlara erişimde zorluklarla karşılaşıyorlar. Kadın istihdamında yaşanan bu engeller, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin derinliklerini ve acil çözümleri gerektiren sorunları gözler önüne seriyor. Konunun hassasiyeti noktasında önemli çalışmalar imza attıklarını ifade eden İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları ve Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Pelin Yantur düzenledikleri konferans öncesi kadın istihdamında yaşanan problemlerle ilgili önemli sonuçlara değindi.

"En büyük problem, 'cinsiyete yönelik ücret farklılığı'"

Her ne kadar geçtiğimiz yıllara oranla kadın istihdamında yaşanan problemlerin azaldığını fakat yine de eşitsizlikteki başlıca sorunların giderilemediğini söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Pelin Yantur, "Merkez olarak yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda kadın istihdamında aslında birçok sorunla ve engelle karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. İstihdamda kadının karşılaştığı ya da iş gücüne katılım zorluklarında en büyük problem, 'cinsiyete yönelik ücret farklılığı'. Özellikle bu sorunun plaza hayatında ortaya çıktığını görüyoruz. Bunun yanı sıra geleneksel ev rolleriyle iş rollerinin birlikte yürütülememesi, çalışma saatlerinin katılığı gibi problemler en önemli problemler olarak ortaya çıkıyor" dedi.

Atıl iş gücü oranının kadınlarda daha fazla ortaya çıktığının da altını çizen Pelin Yantur, "Belki de atıl iş gücünün yüksek çıkmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi de sahip olduğumuz mesleki yeterliliklerimizin iş gücü piyasasında yansıtamamamız. Böylelikle eksik istihdam ortaya çıkmış oluyor. Bu kadınlarda erkeklere nazaran çok daha yüksek bir oranda olduğu görülüyor. Bunun gibi birçok sorunu ortaya çıkarabiliriz. Fakat şunun da altınız çizmek gerekiyor; geçtiğimiz yıllara kıyasla baktığımızda kadın istihdamında artış olduğu gibi, yapılan aktif ve pasif politikalarla birlikte kadının iş gücüne katılımını zorlaştıran değil kolaylaştıran etkenler ön planda ve buna yönelik de politikalar güdülüyor. Karar mercileri tarafından da destekleniyor" dedi.

Akademi, spor ve medya sektöründen deneyimli kadınlar öğrencilerle buluştu

Yantur, son olarak İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi tarafından 8 Mart'a özel düzenlenen konferansta, sektörel bazda önde gelen kadınların istihdamda yaşadıkları problemleri öğrencilere aktardıklarını ve bu alandaki kadınların gelişimine yönelik farkındalığı artırmayı amaçladıkları etkinlik hakkında bilgi verdi. Akademi, spor ve medya sektöründen deneyimli konuşmacıların katıldığı konferans ile ilgili, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle önemli bir etkinlik düzenledik. Burada kadın istihdamında sektörel analizi ve farkındalığı ortaya çıkarabilmek için sporda kadın başlığı ile birlikte, özellikle burada erkeğin gücünün daha ön olduğu ama kadının daha geri planda kaldığı fakat yıllara göre kıyasla şuanda kadının çok daha ön plana çıkartıldığı, sporda kadın başlığı ile birlikte Milli Voleybolcu Arzu Göllü'yü ağırlıyoruz. Medyada kadın başlığı ile de haber spikeri, sunucu Hilal Özdemir'i ağırlayacağız. Kendisi medyada kadınının gücünden bahsedecek. Akademide, kadınların oranı şu anda profesör pozisyonlarında yüzde 33 seviyesindedir, cinsiyete göre karşılaştırıldığında. Bu anlamda yaşanan sorunları dile getirmek için de akademide kadın başlığı için Prof. Dr. Günseli Sönmez İşçi hocamız birlikte olacağız" dedi.

"Tek fark kadının üstünlüğüdür"

Açılış konuşmasında öncelikle konuklarına katılım sağladıkları için teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu da 'kadın ve erkek arasındaki tek farkın kadının üstünlüğüdür' dediği konuşmasında şunları söyledi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Dünya yüzeyinde gördüğünüz her şey kadının eseridir.' Çok açık, ben de katılıyorum. Bir farklılığımız var tabi erkeklerle aramızda. Ama kadının bizden farklılığı üstünlüğüdür. Bence bu kadar başka bir farkımız yok. Kim ki kadına, kadınların çalışma hayatına, kamu hayatındaki yerine ve esas itibariyle toplumsal statüdeki yerine büyük değer vermiştir, o ülke, o toplum en gelişmiş olanıdır." - İSTANBUL