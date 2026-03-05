Samsun Atakum'da, Kadınlar Sinema Etkinliğinde Bir Araya Geldi - Son Dakika
Samsun Atakum'da, Kadınlar Sinema Etkinliğinde Bir Araya Geldi

05.03.2026 11:22  Güncelleme: 11:45
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Atakum'da düzenlenen 'Kadın Kadına İlk Perde' etkinliğinde 150 kadın sinemada film izleyerek, günlük yaşamdan bir nebze uzaklaşıp sosyalleşme fırsatı buldu. Etkinliğin organizatörleri, kadınların iş ve ev sorumluluklarından uzaklaşarak rahatlamasını amaçladıklarını belirtti.

Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Atakum'da düzenlenen "Kadın Kadına İlk Perde" etkinliğinde 150 kadın sinemada film izledi. Etkinliğe ilişkin konuşan Atakum Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Özlem Danışman, "Kadınlar ev, iş ve çocuk sorumlulukları üstleniyorlar, onları bir nebze olsun ev ve iş ortamından uzaklaştırmak için bu organizasyonu yaptık" dedi.

Atakum Kent Konseyi, Atakum Belediyesi, Özgecan Kadın Danışma Merkezi ve bir alışveriş merkezinin ortak etkinliği "Kadın Kadına İlk Perde"ye 150 kadın katıldı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen özel film gösterime ilişkin konuşan Atakum Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Özlem Danışman, "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Atakum Kent Konseyi, Atakum Belediyesi Özgecan Danışma Kurulu ve Yeşilyurt Yönetimi ile birlikte bir organizasyon düzenledik. 150 kadını yoğun iş temposundan kurtararak bir araya getirmeyi amaçladık. Kadınlar ev, iş ve çocuk sorumlulukları üstleniyorlar, onları bir nebze olsun ev ve iş ortamından uzaklaştırmak için bu organizasyonu yaptık" diye konuştu.

Atakum Belediyesi Kadın ve Aile Müdürü Şafak Arı Emir de yerel yönetim olarak farklı profillerdeki kadınları ağırladıklarını belirti. Kadınların kentsel haklara erişim noktasında eşit şartlara sahip olmadığını söyleyen Emir, etkinlikte kırsal mahallelerden gelen kadınların yanı sıra şehir yaşamı içindeki çalışan kadınlar ve engelli annelerin de bulunduğunu ifade etti.

Katılımcı kadınlar da etkinliğin devamını diledi.

Bir kadın, kadınların ve çocukların mutlu olması gerektiğini belirterek, şiddet ve savaşın olmadığı bir dünya temennisinde bulundu.

Şengül isimli bir katılımcı ise 25 yaşında down sendromlu bir oğlu olduğunu belirterek, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Kadınlar Günü, Kültür Sanat, Etkinlikler, Emekçi, 8 Mart, Sinema, Samsun, Dünya, Yerel, Son Dakika

