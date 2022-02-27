Kadın Kültür Evleri Kooperatifi sayesinde çikolota ustası oldu - Son Dakika
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Kadın Kültür Evleri Kooperatifi sayesinde çikolota ustası oldu

27.02.2022 10:43

Kadın Kültür Evleri Kooperatifi sayesinde çikolota ustası oldu 19 yaşındaki genç kız çikolata ustası olarak çalışmaya başladı ve hayatı değişti Afyonkarahisar'da iş ve mesleği olmayan 19 yaşındaki genç kız Kültür Evleri Kooperatifi'nde kurulan atölyede işe başlayarak çikolata üretimine başladı.

Kadın Kültür Evleri Kooperatifi sayesinde çikolota ustası oldu

19 yaşındaki genç kız çikolata ustası olarak çalışmaya başladı ve hayatı değişti

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da iş ve mesleği olmayan 19 yaşındaki genç kız Kültür Evleri Kooperatifi'nde kurulan atölyede işe başlayarak çikolata üretimine başladı. Genç kız kooperatif sayesinde öğrendiği çikolata ustalığı ile sadece ağızları değil pazara kazanmaya başlayarak hayatını da tatlandıracak.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek tarafından hayata geçirilen Kadın Kültür Evleri projesi tüm hızıyla devam ederken, ilçelerde kurulan kültür evlerinde kadınlar bir çok alanda üretim yapıyor. İlçelerdeki Kadın Kültür Evleri arasında en dikkat çekici olanı ise Evciler ilçesinde kurulanı. Evciler Hükümet Konağı binası zemin katında yapılan atölyede kadınlar İncila markası ile doğal çikolata üretimine başladı.

Kurulan atölyede işe başlayan 19 yaşındaki Emine Akşit, çikolata ustası olarak iş ve meslek sahip oldu. İşe başlama öyküsünü İhlas Haber Ajansı muhabirine anlatan Akşit, zor ama bir o kadarda zorlu bir meslek seçtiğini ifade etti. Akşit, "Kooperatife girişim Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ve Kaymakamımız Enes Emircan Buyuran sayesinde oldu. Çevremden 'kooperatifte çikolata üretilecek çalışma ister misin' dediler, ben de 'evet' dedim ve kooperatifte öyle işe başladım. Çok güzel bir meslek olduğu için düşünmeden kabul ettim. İleride bu mesleği devam ettirmek için elimden geleni yapmayı düşünüyorum. Yaşım 19 olmasına rağmen, genç girişimcilerin neleri başaracağını öğrendim. Kooperatif sayesinde bir işim oldu, artık her gün çalışmak için işe geliyorum" diye konuştu.

"Çikolata hayatımı değiştirdi"

Çikolata ile hayatının değiştiğini ve artık para kazanmaya başladığını dile getiren Akşit, çikolata ustalığını öğrenmek için sadece atölyede değil, evinde de alıştığını kaydetti. Çikolatanın hayatını değiştirdiğini belirten Akşit açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Atölyede geldiğim her gün çikolata ürettiğimizde çok mutlu oluyorum. Çikolata hayatımı değiştirdi, hayatımı tatlandırdı diyebiliriz. Artık dışarıdan aldığım çikolatalara bana güzel gelmiyor. Kendi yaptığımız, ürettiğimiz çikolata bana daha güzel daha tatlı geliyor. Mesleği öğreneceğime, başaracağıma inanıyorum. İlerde de mesleğimi devam ettirmek istiyorum. Kendi evim de de çalışıyorum, çabalıyorum. Tarım Kredi marketleri ile sözleşme imzaladıktan sonra aylık tahmini 5 bin TL kazanabileceğim. Kazandığım para ile de ilerde mesleğimi sürdürmek için sermaye yapmayı düşünüyorum.

Kadın Kültür Evleri Kooperatifi sayesinde çikolota ustası oldu
Kadın Kültür Evleri Kooperatifi sayesinde çikolota ustası oldu
Kadın Kültür Evleri Kooperatifi sayesinde çikolota ustası oldu

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Gökmen Çiçek, Kooperatif, Karahisar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kadın Kültür Evleri Kooperatifi sayesinde çikolota ustası oldu - Son Dakika


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