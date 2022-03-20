Kadın kursiyerlere 112 Acil Çağrı Merkezi tanıtıldı - Son Dakika
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Kadın kursiyerlere 112 Acil Çağrı Merkezi tanıtıldı

20.03.2022 09:21
Kadın kursiyerlere 112 Acil Çağrı Merkezi tanıtıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Kadın Emeği Merkezi kursiyerlerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nin önemi ve faaliyetleri anlatıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Kadın Emeği Merkezi kursiyerlerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nin önemi ve faaliyetleri anlatıldı.

Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Gönül Günaydın Çabukoğlu, 112 Acil Çağrı Merkezinin bilinirliğini ve farkındalığını artırmak amacıyla tanıtım faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda, Düzce Kadın Emeği Merkezini ziyaret eden Günaydın Çabukoğlu, kadın kursiyerlere 112'nin tanıtımını yaptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'nin önemini anlatan Çabukoğlu, faaliyetler konusunda da bilgilendirmelerde bulundu. - DÜZCE

Kadın kursiyerlere 112 Acil Çağrı Merkezi tanıtıldı
Kadın kursiyerlere 112 Acil Çağrı Merkezi tanıtıldı

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Düzce, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kadın kursiyerlere 112 Acil Çağrı Merkezi tanıtıldı - Son Dakika


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