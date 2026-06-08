Kadın Marangoz Beyzanur: Mesleği Sanat Olarak Görüyorum

Bayburt Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi Beyzanur Sankur, babasının marangoz atölyesinde hem meslek öğreniyor hem de ahşap doğrama alanında kendini geliştiriyor.

İç Mekan Mobilya Alanı Ahşap Doğrama Teknolojisi Bölümünde öğrenim gören Beyzanur Sankur, haftanın belirli günlerinde okulda teorik eğitim alırken, diğer günlerde babası Cafer Sankur'un atölyesinde beceri eğitimine devam ediyor. Evde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlanmakta zorlanınca babasının yanına gelmeye başladığını anlatan Sankur, daha sonra Mesleki Eğitim Merkezine kayıt yaptırarak zanaat öğrenmeye karar verdiğini söyledi.

"Marangozluk sadece güç değil, bir sanat"

Marangozluğu yalnızca fiziksel güçle açıklamamak gerektiğini belirten Sankur, kadınların bu mesleği daha iyi yapabileceğini savunarak, "Babam bu süreçte, 'Gel hem ortalığı süpürürsün hem de iş öğrenirsin' dedi. Ben de Mesleki Eğitim Merkezine yazıldım, süreç böyle başladı. Ustalarım, abim ve babamın yanında işi detaylı şekilde öğrenmeye çalışıyorum. Güç anlamında belki erkek mesleği gibi görülebilir ama marangozluğu sadece güç olarak görmemek lazım. Bence marangozluk bir sanat ve kadınların bu sanatı daha iyi icra edebileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Kalıplaşmış yargılardan uzak duralım"

Okulu bitirdikten sonraki sürece ilişkin henüz kesin bir karar vermediğini ifade eden Sankur, önceliğinin mesleği tanımak ve kendisini geliştirmek olduğunu dile getirdi. Gençlere de çağrıda bulunan Sankur, "Kalıplaşmış yargılardan uzak durarak istediğimiz, sevdiğimiz meslekleri deneyelim ve yapmaya çalışalım" diye konuştu.

"Kadınların her işi yapabileceğini göstermek istiyoruz"

Beyzanur Sankur'un babası Cafer Sankur ise kızının atölyede hem kendisine yardımcı olduğunu hem de mesleği öğrendiğini söyledi. Sankur, "Beyzanur hem evladım hem de yanımda çalışan bir öğrencim. İnşallah bu mesleği öğrenerek Bayburt'ta bir ilki gerçekleştirecek. Türkiye'nin birçok yerinde kadınlar farklı mesleklerde çalışıyor. Bayburt'ta da bu tabuyu yıkıp kadınların her işi yapabileceğini göstermek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Öğrencimizin meslek öğrenmesi bizlere gurur veriyor"

Bayburt Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Gökhan Akbaş da öğrencilerin haftada bir gün okulda teorik eğitim aldığını, işletmelerde ise beceri eğitimlerini sürdürdüğünü belirtti. Akbaş, idareci ve öğretmenlerin işletmelere ziyaretlerde bulunarak, öğrencilerin eğitim sürecinin düzenli olarak takip edildiğini kaydetti.

Sankur'un yıl sonunda yapılacak beceri sınavlarına da hazırlandığını ifade eden Akbaş, "Öğrencimiz burada alanında kendini geliştiriyor. Usta öğreticisi aynı zamanda işletme sahibi olan velimiz. Bir kız öğrencimizin ailesinin yanında meslek edinmesi ve meslek öğrenmesi bizlere gurur veriyor" dedi. - BAYBURT