Kadın Marangoz Beyzanur: Mesleği Sanat Olarak Görüyorum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadın Marangoz Beyzanur: Mesleği Sanat Olarak Görüyorum

Kadın Marangoz Beyzanur: Mesleği Sanat Olarak Görüyorum
08.06.2026 09:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyzanur Sankur, marangozluk mesleğinde kadınların yetkinliğini savunarak eğitimine devam ediyor.

Bayburt Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi Beyzanur Sankur, babasının marangoz atölyesinde hem meslek öğreniyor hem de ahşap doğrama alanında kendini geliştiriyor.

İç Mekan Mobilya Alanı Ahşap Doğrama Teknolojisi Bölümünde öğrenim gören Beyzanur Sankur, haftanın belirli günlerinde okulda teorik eğitim alırken, diğer günlerde babası Cafer Sankur'un atölyesinde beceri eğitimine devam ediyor. Evde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlanmakta zorlanınca babasının yanına gelmeye başladığını anlatan Sankur, daha sonra Mesleki Eğitim Merkezine kayıt yaptırarak zanaat öğrenmeye karar verdiğini söyledi.

"Marangozluk sadece güç değil, bir sanat"

Marangozluğu yalnızca fiziksel güçle açıklamamak gerektiğini belirten Sankur, kadınların bu mesleği daha iyi yapabileceğini savunarak, "Babam bu süreçte, 'Gel hem ortalığı süpürürsün hem de iş öğrenirsin' dedi. Ben de Mesleki Eğitim Merkezine yazıldım, süreç böyle başladı. Ustalarım, abim ve babamın yanında işi detaylı şekilde öğrenmeye çalışıyorum. Güç anlamında belki erkek mesleği gibi görülebilir ama marangozluğu sadece güç olarak görmemek lazım. Bence marangozluk bir sanat ve kadınların bu sanatı daha iyi icra edebileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Kalıplaşmış yargılardan uzak duralım"

Okulu bitirdikten sonraki sürece ilişkin henüz kesin bir karar vermediğini ifade eden Sankur, önceliğinin mesleği tanımak ve kendisini geliştirmek olduğunu dile getirdi. Gençlere de çağrıda bulunan Sankur, "Kalıplaşmış yargılardan uzak durarak istediğimiz, sevdiğimiz meslekleri deneyelim ve yapmaya çalışalım" diye konuştu.

"Kadınların her işi yapabileceğini göstermek istiyoruz"

Beyzanur Sankur'un babası Cafer Sankur ise kızının atölyede hem kendisine yardımcı olduğunu hem de mesleği öğrendiğini söyledi. Sankur, "Beyzanur hem evladım hem de yanımda çalışan bir öğrencim. İnşallah bu mesleği öğrenerek Bayburt'ta bir ilki gerçekleştirecek. Türkiye'nin birçok yerinde kadınlar farklı mesleklerde çalışıyor. Bayburt'ta da bu tabuyu yıkıp kadınların her işi yapabileceğini göstermek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Öğrencimizin meslek öğrenmesi bizlere gurur veriyor"

Bayburt Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Gökhan Akbaş da öğrencilerin haftada bir gün okulda teorik eğitim aldığını, işletmelerde ise beceri eğitimlerini sürdürdüğünü belirtti. Akbaş, idareci ve öğretmenlerin işletmelere ziyaretlerde bulunarak, öğrencilerin eğitim sürecinin düzenli olarak takip edildiğini kaydetti.

Sankur'un yıl sonunda yapılacak beceri sınavlarına da hazırlandığını ifade eden Akbaş, "Öğrencimiz burada alanında kendini geliştiriyor. Usta öğreticisi aynı zamanda işletme sahibi olan velimiz. Bir kız öğrencimizin ailesinin yanında meslek edinmesi ve meslek öğrenmesi bizlere gurur veriyor" dedi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Eğitim, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadın Marangoz Beyzanur: Mesleği Sanat Olarak Görüyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polis memuru evinde ölü bulundu Polis memuru evinde ölü bulundu
Gaziantep’te kızını darbedip sürükleyen babanın 12 suç kaydı çıktı Gaziantep'te kızını darbedip sürükleyen babanın 12 suç kaydı çıktı
Kayıp olarak aranıyordu 5 yaşındaki Menesa havuzda ölü bulundu Kayıp olarak aranıyordu! 5 yaşındaki Menesa havuzda ölü bulundu
Eşini odunla döverek öldüren şüpheli tutuklandı Eşini odunla döverek öldüren şüpheli tutuklandı
Aziz Yıldırım cephesinden teknik direktör ve transfer sözleri Aziz Yıldırım cephesinden teknik direktör ve transfer sözleri
Hakan Safi, yeni transferini sandık başında ilan etti Hakan Safi, yeni transferini sandık başında ilan etti

10:13
Dünyada sadece 1 tane var 24 saat başında nöbet tutuyorlar
Dünyada sadece 1 tane var! 24 saat başında nöbet tutuyorlar
10:11
Özel’den Kılıçdaroğlu’na sürpriz teklif: “İkimiz de çekilelim“ dedi yeni isim önerdi
Özel'den Kılıçdaroğlu'na sürpriz teklif: "İkimiz de çekilelim" dedi yeni isim önerdi
10:05
Aziz Yıldırım kararını verdi İşte takımı emanet edeceği isim
Aziz Yıldırım kararını verdi! İşte takımı emanet edeceği isim
10:02
Husilerden İsrail’e yeni darbe Kızıldeniz’i kapattılar
Husilerden İsrail'e yeni darbe! Kızıldeniz'i kapattılar
08:53
İran’dan jet misilleme Devrim Muhafızları İsrail’deki 2 hava üssünü hedef aldı
İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları İsrail'deki 2 hava üssünü hedef aldı
06:38
Filipinler’de 7,8 büyüklüğünde deprem 3 ülke için tsunami uyarısı yapıldı
Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem! 3 ülke için tsunami uyarısı yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 10:40:12. #7.13#
SON DAKİKA: Kadın Marangoz Beyzanur: Mesleği Sanat Olarak Görüyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.