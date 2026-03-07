Kadın Platformu'ndan Şikayete Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadın Platformu'ndan Şikayete Tepki

07.03.2026 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te kadın platformu, hak arayan kadınlara yönelik şikayete basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

(GAZİANTEP) - Haber: Jiyan ERKILIÇ

Gaziantep Demokratik Kadın Platformu bileşenleri, Ahmet Aslansoy Tekstil'in mağdur kadın işçi ve avukatı Esmer Özer hakkında yaptığı şikayete karşı Balıklı Meydanı'nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Platform, hak arayan kadınların hedef alınmasına tepki gösterdi.

Gaziantep'te, Ahmet Aslansoy Tekstil'in mağdur kadın işçi ve sendika avukatı Esmer Özer hakkında "kişisel haklara saldırı" ve "ticari itibarı zedeleme" iddiasıyla şikayette bulunmasına tepki olarak Gaziantep Demokratik Kadın Platformu bileşenleri basın açıklaması gerçekleştirdi.

Balıklı Meydanı'nda yapılan açıklamada, platform üyeleri şikayetin kadınların hak arama mücadelesine yönelik bir baskı aracı olduğunu vurguladı. Açıklamada ayrıca, söz konusu şikayetin kamuoyuna yansıyan haberlerin ardından yapıldığı ifade edildi.

Basın açıklamasını Gaziantep Demokratik Kadın Platformu adına okuyan Sümeyye Yeşil, kadınların işyerlerinde tacize karşı hak aramanın suç olmadığını belirterek, "Ahmet Aslansoy Tekstil'in mağdur kadın işçi ve avukatımız Esmer Özer hakkında yaptığı şikayet, kadınların hak arama mücadelesini engellemeye yönelik açık bir baskıdır" dedi.

Yeşil, platform olarak tepkilerini vurgulayarak, "Bizler tacize uğrayan kadın işçinin ve avukatının yanındayız. Kadınların hak arama süreçlerinde hedef haline getirilmesini kabul etmiyoruz" diye konuştu.

Yeşil, şikayetin kadınların işyerlerinde maruz kaldığı tacizi konuşmasını engellemeye yönelik olduğunu ifade ederek, "Bu tür şikayetler, adaletin sermayeye ve siyasi nüfuza sahip olanlara göre işletilmesinin göstergesidir. Kadınların iş yerlerinde mobbing, taciz ve şiddete karşı güvenli koşullarda çalışabilmesi için bu sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Sivil Toplum, Gaziantep, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadın Platformu'ndan Şikayete Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz
ABD ve İsrail’in Tahran’ı vurduğu anlar kamerada ABD ve İsrail'in Tahran'ı vurduğu anlar kamerada
Genç polisi öldüresiye dövüp tabancasını gasp ettiler Genç polisi öldüresiye dövüp tabancasını gasp ettiler
Netanyahu’sunu, Trump’ını çıldırtacak mesaj: Türkiye’nin yanındayız Netanyahu'sunu, Trump'ını çıldırtacak mesaj: Türkiye'nin yanındayız
Beyaz Saray’dan ABD’nin İran saldırılarına “GTA“ montajlı video paylaşımı Beyaz Saray'dan ABD'nin İran saldırılarına "GTA" montajlı video paylaşımı
Ateş açtılar 2 Suriye askeri hayatını kaybetti Ateş açtılar! 2 Suriye askeri hayatını kaybetti

18:27
Aylardır beklenen gün geldi çattı İşte dev derbinin ilk 11’leri
Aylardır beklenen gün geldi çattı! İşte dev derbinin ilk 11'leri
18:14
Trump: Kartelleri ortadan kaldırmak için koalisyon kurduk, 17 ülke katıldı
Trump: Kartelleri ortadan kaldırmak için koalisyon kurduk, 17 ülke katıldı
18:00
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk
17:23
Lübnan’da can kaybı 294’e yükseldi
Lübnan'da can kaybı 294'e yükseldi
16:58
Fatma Nur öğretmen cinayeti sonrası iki isim görevden uzaklaştırıldı
Fatma Nur öğretmen cinayeti sonrası iki isim görevden uzaklaştırıldı
16:14
İran’ı sattığı konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı
İran'ı sattığı konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 19:09:59. #.0.4#
SON DAKİKA: Kadın Platformu'ndan Şikayete Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.