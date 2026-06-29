Kadın Polisiyle Birlikte Yemekte Buluşma - Son Dakika
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Kadın Polisiyle Birlikte Yemekte Buluşma

Kadın Polisiyle Birlikte Yemekte Buluşma
29.06.2026 13:50
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Sinop'ta İl Emniyet Müdürü Kılıçoğlu, kadın personel ve aileleriyle dayanışma yemeğinde bir araya geldi.

Sinop İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan kadın personel ile polis eşlerinin katılımıyla düzenlenen yemek programında bir araya geldi.

Teşkilat mensupları ve aileleri arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirmek, karşılıklı tanışma ve kaynaşmayı artırmak amacıyla gerçekleştirilen programda konuşan İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, bu tür buluşmaların emniyet teşkilatının köklü dayanışma kültürünün yaşatılması ve daha da güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Programa katılan tüm misafirlere teşekkür eden Kılıçoğlu, teşkilatın başarısında personelin yanı sıra ailelerinin de önemli bir paya sahip olduğunu belirterek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Sıcak ve samimi bir atmosferde geçen program, katılımcıların sohbet etmesi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi. - SİNOP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Sinop, Yaşam, Yerel, Son Dakika

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