Kadın Şoförlerden Özgüven Mesajı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde direksiyon başında aile bütçelerine katkıda bulunmaya çalışan Delik Koç ve Ceren Hacıhüseyinoğlu, mesleğin zorluklarına rağmen işlerini severek yapıyorlar.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü direksiyon başında geçiren Delik Koç ve Ceren Hacıhüseyinoğlu meslekte bayan olmanın kendileri için hiçbir zorluk oluşturmadığını belirterek yolcularla çok iyi diyalog içerisinde olduklarını söylediler.

Şoförlük mesleğe ticari taksi şoförlüğü ile "Merhaba" diyen 39 yaşında 2 çocuk annesi Dilek Koç Trabzon'un en işlek duraklarından olan Boztepe Dolmuş Durağında minibüsle yolcu taşımacılığı yapıyor.

Dilek Koç ile birlikte Ceren Hacıhüseyinoğlu, aynı durakta dolmuş şoförlüğü yaparken çevrelerinden güzel tepkiler aldıklarını belirtiyorlar.

Önceleri tır sürerek mesleğe başladığını kendisine mesleği eşinin aşıladığını belirten Dilek Koç, "İki çocuk annesiyim. Mesleği bana eşim aşıladı on yıldan fazla da direksiyon başındayım. Önce tır sürerek şoförlüğü öğrendim. Daha sonra iki yıl taksi sürdüm iki yıldır da Boztepe durağında dolmuşçuluk yapıyorum. Yolcularla ilgili hiçbir problemim yok, hiçbir zorluk yaşamadım. Mesleğimi severek yaptığım için sürdürüyorum. İlk zamanlar beni gördüklerinde şaşırıyordular ancak şimdilerde böyle bir durum yaşamıyorum diyebilirim" dedi.

8 Mart Kadınlar Günü'nde direksiyon başında olduğunu kaydeden Koç, "Kadınlar Günü'nü hiç kutlamadım. Aksine kadınlar gününde çalışan bir kadınım. Dünya Kadınlar Günü, aslında annelerimizin günü diyelim kutlu olsun. Başka da özel günüm olmadı her zaman çalışan bir bayanım. Bizim için diğer günlerden bir farkı yok" diye konuştu.

"Babamın yolunda ilerliyorum"

Şoförlük mesleğini babasından özendiğini ifade eden Ceren Hacıhüseyinoğlu ise "30 yaşındayım. Babam İstanbul'da dolmuş şoförlüğü yaptı, daha sonra İETT şoförlüğüne başladı. Ben de mesleğe babamdan özendim, babamın yolunda ilerliyorum. Mesleğimi aşırı seviyorum yorulduğumu hiç hissetmiyorum. Kendi mesleğim sigortacılık. Sigortacılık mesleğimi yaparken her akşam babamın aracını alarak geziyordum. Direksiyon başında olunca ekstra dertlerimiunutuyorum mesleğimi seviyorum. Mesleğe direkt dolmuş ile başladım, başlayalı da sekiz ay oldu. Çok şükür bu zamana kadar hiçbir sıkıntı hiçbir problem yaşamadım. Tepkiler çok güzel çok şaşırtıcı. Bazen beni çocuğa benzetenler bile oluyor. Bununla ilgili geçen gün bir anım oldu. Trafik polisi ile yan yana seyir halinde iken ekip aracı beni durdurdu. Şapka takıyordum benden ehliyet istedi. 'Buyurun dedim, onlar da şaşırdılar hanımefendi siz miydiniz? Sizi çocuk sandık yaşınız tutmuyor diye düşündük' dediler. Kendime daha çok öz güvenim arttı. Yolcularla arkadaşlık bağlarımız da oldu. Herhangi bir sorun yaşamıyorum" şeklinde konuştu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün tüm kadınlara kutlu olması dileğinde bulunan Hacıhüseyinoğlu, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü hepimize kutlu olsun. Meslekte kadın erkek ayırımı hiçbir zaman yapmadım. Kadın isterse her türlü zorluğun altında kalkabilecek güçtedir. Çalışan olsun çalışmayan bayanlar olsun her şekilde kutluyoruz. Bize göre her gün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Yaklaşık 6 yıldır memleketim Trabzon'da yaşıyorum hiç öyle bir kutlamam olmadı" diye konuştu.

Şoför Nebahat filmini küçük yaşta izlediğini ve kendi karakterini yansıttığını kaydeden Hacıhüseyinoğlu, "Çocukluk arkadaşlarım bana 'Şoför Nebahat gibisin' diyorlar. Galiba erkek gibi araç kullanıyorum. Şoför Nebahat filmini çocukken izlemiştim karakterimi yansıtıyor, huyumuz olsun giyim tarzımız olsun ondan da esinlenmiş olabilirim" ifadelerini kullandı.

Aynı durakta dolmuş şoförlüğü yapan Tolga Bayram, bayan şoförlerle gurur duyduklarını Trabzon'da başka bir durakta örneği olmadığını ifade ederek "ayan şoförlerimizle gurur duyuyoruz. Bizi çok güzel temsil ediyorlar. Başarılarının devamını diliyoruz. Trabzon'da böyle başka örneği yok bir tek bizim durakta var" diye konuştu.

Yolculardan Tuba Kutluyıl ise bayan dolmuş şoförlerinin artmasını temenni ettiklerini kaydederek "Bir bayan olarak destekliyorum çok güzel. Burada oturduğum için iki bayan sürücüyle zaman zaman karşılaşıyorum. Olumlu yönde bakıyorum sayılarının artmasını temenni ediyorum. Bayanlar her yerde çok başarılı" dedi. - TRABZON