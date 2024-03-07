Kadın Tır Şoförü İmge Okur, Köpeğiyle Şehirler Arasında Mekik Dokuyor - Son Dakika
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Yerel

Kadın Tır Şoförü İmge Okur, Köpeğiyle Şehirler Arasında Mekik Dokuyor

Kadın Tır Şoförü İmge Okur, Köpeğiyle Şehirler Arasında Mekik Dokuyor

Kocaeli'de yaşayan İmge Okur, tır şoförlüğü yaparken köpeği Umut ile birlikte seyahat ediyor. Okur, zamanla uzmanlaşarak özgüven kazandığını belirtirken, hedefinin Avrupa'da direksiyon sallamak olduğunu söyledi. Taciz olaylarına maruz kalan Okur, köpeğinin kendisine güven verdiğini ve tehlikeli durumlarda uyandırdığını ifade etti. Okur, Avrupa'ya gitme hedefine de yaklaştığını belirtti.

07.03.2024 12:06  Güncelleme: 12:09
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Kocaeli'de tır şoförü İmge Okur, "Umut" isimli köpeğiyle birlikte şehirler arasında adeta mekik dokuyor. 7 ay önce tedirginlikle oturduğu sürücü koltuğunda zamanla uzmanlaşan Okur, "Tırı ilk bir hafta biraz tedirgin kullandım fakat şimdi iğne deliğine bile girerim" dedi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki İmge Okur, yaklaşık 3 yıl önce tır şoförü olmaya karar verdi. Bunun için eğitimini tamamlayan ve ehliyetini alan Okur, bir sürü firmaya iş başvurusunda bulundu. Kadın olduğu gerekçesiyle bir süre tır şoförlüğü yapamayan İmge Okur, 7 ay önce bulduğu iş imkanıyla kendisine yeni bir hayat çizdi. 7 ay önce tedirginlikle sürücü koltuğuna oturan Okur, zamanla özgüven kazandı.

"Umut" isimli şivava cinsi köpeğiyle şehirler arası otomotiv parçaları taşıyan Okur, erkek meslektaşlarına adeta taş çıkartıyor. Tırın sürücü koltuğunda İmge ve Umut'u görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Yolda uğradığı tacizlere karşı yılmayan ve kadının her işi yapabileceğini gösteren Okur'un hedefi, Avrupa'da direksiyon sallamak.

"Kapısını aşındırdığım firmalar şimdi peşimde koşuyor"

Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda eğitim gördüğü sırada annesinin vefat ettiğini ve 6 yaşındaki kardeşiyle ilgilendiği için hayali olan üniversiteyi bitiremediğini söyleyen İmge Okur, "Kafe ve mağazalarda çalıştım. Bu işlerin bana göre olmadığını düşündüm. Daha zor bir şey yapmalı ve daha çok para kazanmalıydım. Yurt dışını gezme hayalim vardı. Bunu nasıl gerçekleştirebileceğimi düşündüm. Tır ehliyeti alıp bu işe başladım ve 7 aydır da yapıyorum. Ehliyetimi alalı 2 yıl oldu aslında ama firmalar kadın olduğum için bana güvenmedi. Kapısını aşındırdığım firmalar şimdi peşimde koşuyor" dedi.

"İğne deliğine bile girerim"

Zamanla sürücü koltuğunda uzmanlaşan İmge Okur, "Tırı ilk bir hafta biraz tedirgin kullandım fakat şimdi iğne deliğine bile girerim. Fabrikalara gittiğimde şaşırıyorlar, inanmıyorlar. Araca gelip içinde şoför arıyorlar. 'Çok güzel', 'helal olsun' gibi tepkiler alıyorum fakat olumsuz davranışlar sergileyen insanlar da oluyor. Çok önemsemiyorum. Yoluma, işime bakıyorum ve hakkını da veriyorum. Şoför olduğuma kimse inanmıyor. Zor ikna ediyorum. Rampaya yanaşınca ikna oluyorlar" diye konuştu.

"Beni ölümle tehdit etti"

İmge Okur, kadın tır şoförü olmanın zorluklarını da anlatarak, "Yolda taciz olayları yaşıyorum. Kendisi de tır şoförü olan bir meslektaşım, aracı üzerime sürüp beni bariyerlere çarptırdı. Sonrasında da taciz etmeye devam etti, polisi aramak zorunda kaldım. Beni ölümle tehdit etti" şeklinde konuştu.

"Tehlikeli durumlarda ve gece yatarken havlayarak beni uyandırıyor"

Umut isimli köpeğinin kendisine güven verdiğini söyleyen Okur, "Yakın mesafe yolculuklarıma genelde yalnız gidiyorum fakat uzak mesafe olduğunda Umut isimli bir köpeğim var, onunla birlikte gidiyoruz. O benim en yakın yol arkadaşım. Kendisi küçük bir şivava aslında ama tehlikeli durumlarda ve gece yatarken havlayarak beni uyandırıyor. Benim için büyük bir güvence oluyor" ifadelerini kullandı.

"Hedefim Avrupa'ya gitmek"

İmge Okur, sözlerini şöyle noktaladı:

"Rüzgarlı havalarda branda çok ağır olduğu için benim ayaklarımı yerden kesebiliyor yine de o brandayı açabiliyorum. İsteyen herkes yapabilir, kadın isterse yapabilir. Henüz 7 aydır yurt içinde çalışıyorum. Firmam Avrupa ülkelerinde de çalışıyor. Hedefim Avrupa'ya gitmek, hedefime de az kaldı. Vizem çıktığı zamanda Avrupa ülkelerine çalışmaya başlayacağım" - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kadın Tır Şoförü İmge Okur, Köpeğiyle Şehirler Arasında Mekik Dokuyor - Son Dakika

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