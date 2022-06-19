Vali Cevdet Atay başkanlığında koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Gürbüz Saltaş, kaymakamlar, ilgili kurum ve kuruluş müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında, faaliyet planı gözden geçirilerek, 2022 yılının ilk 6 ayında yapılan çalışmalar değerlendirildi. Kalan aylarda yapılacak faaliyetlerin görüşüldüğü toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadelenin kararlılıkla devam ettirilmesi planlandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Kadına şiddetle mücadele görüşüldü - Son Dakika

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