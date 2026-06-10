Kadıncık Mahallesi'nde yağmur ve şükür duası yapıldı - Son Dakika
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Kadıncık Mahallesi'nde yağmur ve şükür duası yapıldı

Kadıncık Mahallesi\'nde yağmur ve şükür duası yapıldı
10.06.2026 09:23  Güncelleme: 09:24
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Eskişehir'in kırsal Kadıncık Mahallesi'nde düzenlenen yağmur ve şükür duası etkinliği, yoğun katılımla gerçekleşti. Köy halkı birlik ve beraberlik içinde dua edip ikramlarda bulundu.

Eskişehir'in kırsal Kadıncık Mahallesi'nde düzenlenen yağmur ve şükür duası etkinliği, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Etkinlik, Sivrihisar ilçesine bağlı Kadıncık Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Köy halkı, etkinlik vesilesiyle birlik ve beraberlik içinde olmanın sevincini yaşadı. Hep birlikte vaktin namazını kılan katılımcılar, ellerini semaya açarak Allah'tan rahmet ve bereket diledi. Duanın ardından misafirlere ikramlar dağıtıldı.

"Kadıncık bir örnek olsun"

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, "Birlik ve beraberliğin daim olmasını diliyorum. Eskiden atalarımız nasıl hareket ediyorsa bizlerin de bundan sonra onlar gibi hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yağmur dualarımız, şükür dualarımız, birlik beraberliklerin, köylerdeki hareketin her zaman olması gerekiyor. Ben buradan tüm hemşehrilerime selamlar gönderiyorum. İnşallah bugün olduğu gibi bugünden sonra da tüm hemşehrilerimiz böyle örf, adetlerimize önem vermeye devam eder ve bu şekilde Kadıncık bir örnek olsun. Mahallelerimizin arasında işte bugün Kadıncık'ı görüyoruz ne kadar görkemli, ne kadar herkes birbiriyle iç içe girmiş, birlik ve beraberlikleri sürekli olarak devam ediyor. Ben buradan Kadıncık Mahallemizi bir örnek olarak göstermek istiyorum" dedi.

"Köyümüzde güzel bir dayanışma içindeyiz"

Köy sakini Fatih Kıllıoğlu, "Şükür duamıza katılan herkesten Allah razı olsun. Şehir dışından gelenlerimiz de oldu, herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

İhsan Kıllıoğlu ise, "Köyümüzde güzel bir dayanışma içindeyiz. Bundan sonraki senelerde de bunu yapmayı düşünüyoruz, inşallah olur. Köyümüzün birliği, beraberliği, geleceği için olması gereken neyse yapacağız, yapmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kadıncık Mahallesi'nde yağmur ve şükür duası yapıldı - Son Dakika

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